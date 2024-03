Férfias nők, nőies férfiak – kiket ünneplünk nőnapon?

Manapság egyre több nő veszi át a kenyérkereső szerepét a családban mindamellett, hogy a régi, háztartásbeli szerepeket továbbra is megtartják.

Vajon mennyire egészséges a szerepek eltolódása, mennyire árt vagy használ a mai társadalomban a nők és férfiak változása? Önismereti tanácsadónkkal, Oravecz Ritával keressük a válaszokat.

„A lényeg, hogy te jól érzed magad a bőrödben és önazonos legyél”

Forrás: Oravecz Rita

Valóban felcserélődtek a szerepek?

A felcserélődött szerepeket erősnek érzem, viszont valóban lazábbak a határok a nemi szerepek között. Magyarországon még mindig sokkal klasszikusabbak a szerepek, mint például észak-nyugaton.

Mennyire kell komolyan venni egyáltalán a női és férfi szerepeket?

A lényeg, hogy te jól érzed magad a bőrödben és önazonos legyél. Ha feszültséget érzel, vagy nem tudod megélni a feminin vagy a maszkulin oldaladat, akkor érdemes e mögé nézni.

Mit eredményez a szerepek torzulása, tolódása?

Ez egy nagyon összetett kérdés. Ha tudatosak vagyunk minkét oldalunkra, és a párunk is ilyen, akkor egy jól működő kapcsolatot tudhatunk magunkénak attól függetlenül, hogy a dominánsan feminin tulajdonságokkal rendelkező fő marad otthon a gyerekekkel és vezeti a háztartást, vagy a dominánsan maszkulin tulajdonságokkal rendelkező fő teszi ezt, míg a másik a kenyérkereső. De az is működőképes, amikor minkét fél egyenlően veszi ki a szerepét a munkából, gyereknevelésből és a háztartás vezetéséből is. A szerepleosztás-variációk száma magas, mindaddig amíg partnerség mutatkozik benne, addig rendben van. Akkor van baj, ha az önismeretünk hiányából vagy a párunk partnerségének hiányából olyan szerepbe kényszerülünk, ami nem tesz boldoggá minket.

Fontos, hogy mindkét nem rendelkezzen maszkulin és feminin oldallal is. Klasszikusan férfias, azaz maszkulin tulajdonságnak tekinthetők az erő, határozottság, versenyszellem, dominancia vagy a céltudatosság. Nőies, feminin tulajdonságnak tekinthetők az esztétika iránti érzék, érzékenység, gondoskodás, empátia, együttműködés vagy az érzelmek kifejezésének képessége.

Mindkét oldalunk megélése egyaránt fontos. Egy nőies nő is lehet maszkulin például a munkahelyén lehet domináns, vezető beosztásban, ami mellé határozottság és erő is társul, viszont lehet fontos számára a szép otthon, lehet gondoskodó a családjával és érzékeny is. És egy férfias férfi is rendelkezhet feminin tulajdonságokkal: lehet gondoskodó és empatikus a gyerekeivel, anélkül, hogy megszűnne kitartó, erős és céltudatos sportoló lenni. Mindkét oldalunk kiépítése, megélése és a rugalmas váltás köztük jellemzi az egészséges egyensúlyt.

Akkor beszélünk a köznyelvben „nőies férfiakról” vagy „férfias nőkről”, amikor ez az arány jelentősen eltolódik, azaz egy nőben inkább a maszkulin tulajdonságok, egy férfiban pedig inkább a feminin tulajdonságok dominálnak. Összehasonlítva a múlt századdal, a változás feltűnő.

A nemi szerepek eltolódásának egyik oka a modern társadalomra jellemző csonka családok. Általában a nő neveli a gyerekeket, azaz az anyának kell egyszerre feminin és maszkulin szerepben is lennie. Gondoljunk bele, hogy egy ilyen anya mellett felnövő lány, milyen képet kap a női mintájáról: arról a határozott, erős, domináns személyről, aki jelen van, megvédi és kiáll érte. Ez lesz a kislány számára a követendő példa és ő is erős maszkulin tulajdonságokkal rendelkező felnőtt nővé válik. Na de mi a helyzet a fiúkkal? Nincs vagy csak részben van férfi minta a képben, jobb híján az anyját mintázza, aki bár szükségszerűen kiépítette magában a maszkulin oldalt, mégiscsak egy nő, azaz érzékeny, babusgató, kozmetikumokat használ és keresztbe tett lábbal ül. A kisfiú számára ez lesz a norma, őt mintázza. Természetesen nem törvényszerűen lesz egy csonka családban felnövekvő lány maszkulinabb és egy fiú femininebb az apával és anyával is rendelkező családokban felcseperedő társaikkal szemben, de sok esetben előfordulhat.

A másik ok, a feminizmus hatása, amely a nők egyenjogúságáért küzd. Az egyenjogúságban pedig az egyik legfontosabb, hogy lehetsz bárki. Vállalhatsz bármilyen munkát, ha az tesz boldoggá. Viszont, ha téged az tesz boldoggá, hogy családanya vagy, akkor lehetsz az is. A konyhában palacsintát sütve is lehetsz feminista, nem kell hozzá három munkahellyel rendelkezned és edzőterembe járnod, hogy megmutasd, elbírsz annyit, mint egy férfi.

A klienseimmel való munkám során tapasztaltam, hogy bár nagyon jól hangzik, hogy a mai világban (majdnem) mindent szabad, nincsenek a nemi szerepeket előíró szabályok, sokan mégis a klasszikus nemi szerepekben érzik legjobban magukat.

Mindig arra bátorítom a klienseimet, hogy tapasztalják meg mindkét oldalt, építsék ki magukban a maszkulin és a feminin tulajdonságokat is, mert mindkettő kell a teljességhez. Viszont fontos, hogy tudatosak legyünk magunkkal szemben, vizsgáljuk meg, hogy melyik az önazonos részünk és melyik van jelenleg túlsúlyban, kell-e változtatnunk az arányokon.