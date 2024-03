Katalin hercegné fotója: ezeken a helyeken retusálhatta a családi képet Vilmos felesége

A BBC szakértőkkel nézette át a képet, hogy megtudják, mit változtatott meg rajta Katalin. Hany Farid képelemző véleményét kérték ki, aki azt mondta, a hercegné valószínűleg rosszul dolgozott a Photoshoppal. Rámutatott, hogy Sarolta hercegnő pulóverének mandzsettájából hiányzik egy darab, Katalin jobb keze teljesen homályos, és ugyanazon az oldalon a haja is elmosódott. Felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy a kamera egyik új funkciója miatt is keletkezhetnek a képeket hasonló "hibák".

Katalin hercegné anyák napi fotója

Forrás: https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/