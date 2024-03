Katalin hercegnéről megjelent az első hivatalos fotó a műtétje óta

A hercegi pár hivatalos Instagram oldalán (The Prince and Princess of Wales) jelent meg két hónap után az első fotó Katalin hercegnéről. A képet Vilmos herceg készítette anyák napja alkalmából, és a hercegné három gyermekével látható rajta. A poszthoz ennyit írtak: „Köszönjük a jókívánságokat, és az elmúlt két hónapban nyújtott folyamatos támogatást. Mindenkinek boldog anyák napját kívánunk."