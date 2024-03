"Ki kellett mondanom, hogy apa meghalt" - Suhajda Szilárd felesége megszólalt a szívbemarkoló pillanatról

Suhajda Szilárd 2023 májusában tűnt el a Mount Everesten, a legjobb nepáli hegyivezetőkből összeállított keresőcsapat emberfeletti munkája ellenére sem találták meg a hegymászót. Tragédiája az egész orzságot megrázta, és meg is osztotta: sokan nézték a teljesítményt és hősként tekintettek a hegymászóra, míg mások felelőtlennek tartották a sportolót. Felesége, Legindi Tímea megába zárkózott, miután biztossá vált, férjét nem fogják megtalálni, most azonban elmondta azokat a részleteket, amiket eddig senki nem tudott. A többi között azt is, hogyan mondta el kisfiának, hogy édesapja már nem jön haza.

