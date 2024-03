Zséda fia idén lesz 17 éves: az énekesnő nőnap alkalmából az anyaságról beszélt

„Valahogy az első perctől kezdve, ösztönösen érzem az anyaságot: én vagyok az, aki talán a legjobban ismeri a fiamat, megérzem, hogy mi a jó neki, milyen sportot élvezne igazán, milyen iskola illik hozzá a leginkább, milyen nyelv menne neki a legjobban. Sokat tudtam segíteni neki eddig” — mondta el a nőnap alkalmából vele készített interjúban Zséda, aki azt is elárulta, hogy fia hamarosan 17 éves lesz, a kamaszkornak ez a szakasza még neki is új, de a kapcsolatuk továbbra is erős és bizalomra épül.

„Sokat beszélgetünk, már amennyit egy kamasz fiú­val lehet!” — árulta el a jó kapcsolatuk titkát Zséda, de azt is hozzátette, hogy bizonyos dolgokban következetes és szigorú. Ennek is megvan az oka:

„Anyaként be kell tartatnom pár szabályt. Ilyen például az, hogy hányra kell hazaérnie, vagy ha esetleg csúszás van, akkor azt azonnal jelezze. Ezekben a témákban szigorú szülő vagyok. Vannak olyan szabályok, amikben nincs kecmec! Ezeket nem lehet áthágni, mert muszáj megtanulnia, hogy a tetteinknek következményeik vannak” — mondta el az énekesnő, aki azt is elárulta, hogy ahogy minden nő, ő is sebezhető, ám ami rövid távon gyengítette, az hosszú távon mindig is megerősítette őt — írja a Bors a hot! magazinra hivatkozva.