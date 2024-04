Daryl Hannah, a Szárnyas fejvadász színésznője gyermekkora óta tudja, hogy Asperger-szindrómás.

Hasonló helyzetben van a Szellemirtók sztárja, a híres kanadai színész-forgatókönyvíró, Dan Aykroyd is. Gyermekkorában viselkedése miatt több iskolából is eltanácsolták, míg végül Asperger-szindrómával diagnosztizálták. Szerepléseit nem élte meg akkora szociális kihívásnak, mint Daryl Hannah, a mai napig szerepel, fellép komikusként és zenészként is.

Steve Jobs és Bill Gates?

Vajon fennáll-e az autizmus lehetősége valamelyiküknél? Bill Gates viselkedésén, gesztusain és beszédstílusán szakértők szerint megfigyelhetők az Asperger-szindróma tünetei, míg a megboldogult Steve Jobsról barátai és közeli rokonai is elmondták, hogy sejtettek nála az autizmusra jellemző tüneteket. Még orvosok is nyilatkoztak ennek a lehetőségéről.

Bill Gates viselkedésén, gesztusain és beszédstílusán szakértők szerint megfigyelhetők az Asperger-szindróma.

Mi keltette fel a gyanút? Mindketten tökéletességre törekvő, precíz emberek. Sőt, határozottan megállapítható náluk a perfekcionizmus is. Koncentráció közben kizárják a külvilágot, beszéd közben pedig nagyon erősen koncentrálnak. Mindkettőjükre jellemző a szemkontaktus kerülése is.

A fentiek ellenére Bill Gates a mai napig soha nem beszélt arról, hogy autisztikus volna, ahogy Steve Jobs sem nyilatkozott soha ilyesmit magáról.

Kékbe borul a világ!

Április 2-án, az autizmus világnapján a világ leghíresebb épületei kék fényben úsznak. Láthattuk már kéken az egyiptomi piramisokat, a Sydney-i Operaházat, a riói Megváltó Krisztus szobrot vagy épp az Országházat is. Az Autisták Országos Szövetségének kezdeményezésére szerte az országban találkozhatunk kékre színezett létesítményekkel: a Lánchíd, a Müpa, a Citadella, a Duna Aréna, a Puskás Aréna, a veszprémi Városháza, a MOL Campus és a Várkapitányság is csatlakozik a kampányhoz a Budavári Palotanegyed a kivilágított helyszíneivel: Főőrség, Lovarda és Mátyás kútja. Idén először a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Biodóm és a Bálna Honvédelmi Központ is kékbe borul a világnap alkalmából.

De mi a kék szín jelentése? Sok mindent jelenthet, de a kék szín üzenete a világ számára az, hogy felhívja a figyelmet az autizmus létezésére, a minél korábban felállított diagnózis fontosságára, és arra, hogy minden spektrumzavarral élő embernek szakmai támogatásra van szüksége, valamint arra is, hogy az autista gyermekek fejlesztését nem lehet elég hamar elkezdeni.