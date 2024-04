Katalin betegsége Lajos herceg 6. születésnapi fotójára is rányomta a bélyegét

Ahogy megírtuk, április 23-án töltötte be Lajos herceg a 6. évét. Ahogy lenni szokott, a hercegi pár megosztotta gyermekük fotóját, amit szinte biztos, hogy most is Katalin készített. A képen a kisfiú kockás inget visel, amint egy pokrócon fekszik a fűben, miközben a kamerába mosolyog, a fotóhoz pedig Katalin ezt írta: "Boldog 6. születésnapot, Lajos herceg! Köszönöm a mai jókívánságokat."