Így néz ki most Arnold Schwarzenegger egykori szeretője, akitől a sztár fia, Joseph Baena született

Az egykor a bejárőnőjével félrelépő világsztár afférja több mint 10 évvel ezelőtt derült ki, amikor felesége, Maria Shriver emiatt elhagyta őt. Schwarzenegger ugyan tagadta a vádakat, és az eltitkolt gyereket sem ismerte el, az asszony meggyőzhetetlen volt, és be is adta a válókeresetet.

Azóta a fiúról, akinek becsületes neve Joseph Baena és nem is tervezi felvenni édesapja nevét, egyre-másra jelennek meg fotók róla a médiában. Nem esett messze az alma a fájától - szokták mondani, és ez Baenára is igaz: nemcsak külsejében, de érdeklődési köreiben is hasonlít apjára, mondhatni, a nyomdokaiba lépett.

A most 26 éves fiú ritka fotót osztott meg a közösségi oldalán: anyák napja alkalmából édesanyjával, Mildred Baenával közös képet posztolt. Joseph és édesanyja hatalmas mosollyal pózolnak a képen, miközben Mildred egy nagy csokor lufit tart a kezében. Állítólag Schwarzenegger és Shriver nem tartják a kapcsolatot egymással, de a színész gyermeke anyjaként tiszteli az asszonyt.