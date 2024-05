Boris Becker kisebbik fia sikeres modell lett: fotón a 24 éves Elias

Az 57 éves Barbara Becker nem titkolja gyerekeit, a közösségi oldalán is rendszeresen posztol róluk, és az interjúkban is mindig elmondja, Noah és Elias mennyire fontos a számára. Mindkét fiú a Boris Beckerrel kötött házasságából született. Barbara és a teniszlegenda 1993 és 2001 között alkottak egy párt.

Boris Becker Noah-val és Eliasszal 2008-bn

Forrás: Getty Images

Bár már mindkét gyermek felnőtt és a saját útját járja, úgy tűnik, még mindig szoros kötelék fűzi őket az anyukájukhoz. Erről tanúskodnak azok a fotók is, amelyeket New Yorkból posztoltak, a 24 éves Elias diplomaosztójáról. Eliast ballagási sapkában és a hozzá illő talárban láthatjuk, mellette fülig érő szájjal az édesanyja, és a testvére, Noah.

„Megcsináltad! Mindannyian annyira büszkék vagyunk rád! Tele vagy elszántsággal!" - írta a büszke Barbara.

Boris Becker fiai, Noah és Elias az édesanyjukkal, Barbarával

Forrás: Instagram/barbarabeckersworld

Boris Becker fiai sikeresek a divat- és a zene világában

Elias a New York-i Egyetemen tanult, emellett pedig modellkedett is: olyan luxusmárkáknak dolgozott, mint a Dolce & Gabbana, és a kifutókon is rendszeresen felbukkan.

Testvérével, Noah-val létrehoztak egy DJ duót is, mára pedig a legmenőbb klubokban lépnek fel.

Az idősebb Becker fiú - aki most 30 éves - sikert sikerre halmoz a zenei világban, legutóbb együtt dolgozott Lenny Kravitz-cel, akivel remek kapcsolatot ápol.