Brad Pitt nevét még egy gyermeke eldobta: már nem csak Zahara nem hívja magát Pittnek

Nagyon úgy tűnik, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei közül többen egyre inkább eltávolodnak az apjuktól. Közülük többen már a Pitt nevet sem használják.

Brad Pitt Vivienne lánya sem használja már apja nevét

Forrás: Getty Images

Brad Pitt nevét Zahara után Vivienne is elhagyta

Angelina Jolie és Brad Pitt 11 évig voltak házasok. Ez idő alatt hat gyermeket neveltek együtt: közülük három örökbefogadott és három saját. Amikor egyik lányuk, Zahara egyetemista lett, és amikor felvették a népszerű egyetemi szövetségbe, az ünnepségen hangosan kiabálta a nevét, ám a vezetéknevéből elhagyta a Pittet, csak a Jolie hangzott el. Most húga, Vivienne a nyomdokaiba lép, és ő is elhagyta apja vezetéknevét. A The Outsiders legújabb Broadway musicalje alkotógárdájának névsorában – amelyet Angelina Jolie Vivienne közreműködésével készített, és amely nemrégiben több Tony-jelölést is kapott – Vivienne már nem Vivienne Jolie-Pitt néven, hanem csak Vivienne Jolie-ként szerepelt.