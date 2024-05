„Példát akartam mutatni a fiamnak” – Ezzel a módszerrel fogyott 50 kilót a magyar anyuka. Elámulsz a fotói láttán!

Judit tipikus esete volt annak, amikor az embernek annyira természetessé válik a súlyfelesleg, hogy észre sem veszi az egyre gyarapodó kilókat. Persze rengetegszer kezdett fogyókúrába, de sokáig csak gyors és időszakos megoldásokat keresett, amik nem hozta meg a várt fogyást.

Judit rengetegszer kezdett fogyókúrába – eredménytelenül.

Forrás: Fanny magazin - archív

„Az orvosok azzal kezdték: le kéne fogyni”

Ötven éves kora felett kezdett el Judit életében igazán gondot jelenteni a túlsúly.

– Állandóan be volt dagadva a bokám, már nem csak nyáron a melegben, hanem folyamatosan egész évben – kezdi a problémák felsorolását. – Fájt a térdem, a bokám, a derekam, a hátam, nehezemre esett a járás, hamar elfáradtam. Sokat izzadtam, a vérnyomásom is magas volt. A vérvételnél pedig megállapította az orvos, hogy ha így folytatom, akkor a cukorral is problémám lesz. Nőként szerettem volna csinosabban öltözködni, de ez volt az utolsó a sorban.

Az is fájó volt, ahogy kezeltek. Közel két és fél éve megcsúsztam és elestem. Mindenféle vizsgálatokat végeztek a lábam miatt, és egyes orvosok nem is a problémával kezdték, hanem rám néztek, és azt mondták: le kéne fogyni. Azt éreztem, hogy soha többé nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni a kövérségem miatt.

– A másik ok pedig az volt, hogy példát mutassak a fiamnak. Hiába mondtam neki, hogy ne járjon az én cipőmben, változtasson az életvitelén. Azt a választ kaptam, hogy addig ne adjak neki tanácsokat, amíg én sem fogytam le.

„Nem akartam sokat költeni rá”

Judit a negatív élmények hatására először csak egyedül próbált lefogyni. A jól ismert, ám sosem működő módszerhez nyúlt: került bizonyos ételeket és alig evett.

– Azt gondoltam, ha koplalok, akkor majd lefogyok – mondja. – De ennek korábban mindig ugyanaz volt az eredménye: amikor abbahagytam, kétszer annyit híztam vissza. Már fogytam néhány kilót, amikor az interneten rátaláltam Balázs oldalára, a videói alapján szimpatikusnak tűnt, amit mondott. Felkerestem, mert tudtam, hogy hosszútávon nem működik a koplalás.

Azt is tudtam, hogy olyan megoldást keresek, amiben nem kell beszednem semmilyen kapszulát, nem kell semmilyen port inni, magyarán szólva, nem akarnak megvásároltatni velem semmilyen terméket, nem jelent komoly anyagi ráfordítást, és könnyen be tudom építeni a mindennapokba.

– Februárban volt két éve, hogy átváltottam az általa összeállított életmódra. Igazából nem fix étrendet kaptam, amit pár hétig fogyaszthatok, hanem megbeszéltük, hogy mit ehetek, és mit nem, illetve hogy hányszor, mennyit, mikor. Ezek alapján könnyedén megtanultam összeállítani az étkezéseimet.

A magyar anyuka büszke a fogyása eredményre.

A fiánál is beindult a fogyás

Hamar és folyamatosan jöttek a pozitív változások: nem dagadt a bokája, nem fájt a dereka, gyorsabban tudott menni, helyreállt a cukorszintje.

– Azóta is folyamatos kapcsolatban vagyok Balázzsal – mondja. – Az ő segítsége és motivációja nélkül nem sikerült volna ezt elérnem. Tudom, hogy nem olyan gyors a fogyásom, de szerintem ez így teljesen rendben van, hiszen a testemnek van ideje regenerálódni és valószínűleg emiatt nincs rajtam lógó bőr. Még szeretnék fogyni, de ha így maradnék, azzal is elégedett lennék. Már szívesebben megyek be a boltokba vásárolni magamnak, élvezem, hogy csinosabban öltözködhetek.

Az elején, sokszor megnéztem magam a kirakatokban, és alig hittem el, hogy ez tényleg én vagyok. Energikusabb vagyok, több mindenhez van kedvem, többet mozdulok ki, nyitottabbá váltam. A másik hatalmas öröm, hogy időközben a fiam is megtalálta a maga módszerét és ő is lefogyott.

