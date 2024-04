Izomépítés vagy kardio: melyik a hatékonyabb, ha a fogyás a cél?

De ne csak a zsírra koncentráljunk, annak ellenére, hogy a normál testsúly elérése vagy megtartása — kinek mi — fontos cél. Az rezisztenciaedzés, függetlenül attól, hogy súlyzókkal vagy saját testsúllyal végezzük, erősíti a csontozatot is, ami az íróasztal mögött dolgozóknak (is) nagyon fontos szempont. Ezen kívül stressz ellen is jó módszer a „súlyemelgetés”, szakemberek szerint már két hét után csökkenhet a kortizolszint, ezzel pedig segíti a nyugodt alvást is. A sok egészségügyi előny mellett további pozitívum, hogy rengeteg változata van az ellenállással végezhető edzésfajtáknak, amelyek variálhatóak is, ízlés, képesség, kedv és ezer más szempont szerint, így aztán nem lehet megunni.

No, akkor melyik is a jobb, ha meg akarunk szabadulni a súlyfeleslegtől?

A súlyzós edzés a zsírégetésre és a sovány izomépítésre a legmegfelelőbb, de a mérsékelt intenzitású kardió segít a fogyásban , javítja a szív- és érrendszer egészségét, valamint segít a felépített izomzat fenntartásában. Úgy tűnhet, hogy olyan ez, mint az okos lány, aki vitt is ajándékot Mátyás királynak, meg nem is, de inkább úgy érdemes tekinteni rá, mint egyfajta házasságra, ha lehet választani, akkor jó házasságra. Mindkettőre szükség van, de a lényeg az, hogy a mozgás úgy segítse a fogyást, hogy a céljaid elérése mellett élvezetet is okozzon.

A kiegyensúlyozott és változatos sport és az egészséges és tápanyagdús étrend csodákra képes.