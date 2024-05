Jennifer Lopez nem vesz tudomást házassága kudarcáról, csak a látszat érdekli

Teljesen másképpen éli meg házasságuk válságát és felröppent válásuk hírét Jennifer Lopez és Ben Affleck. Amíg a színésznek minden az arcára van írva és nem tudja megjátszani magát, sőt, beszél is a gondokról, addig Jennifer egészen mást mutat.

Jennifer Lopez és Ben Affleck két teljesen más világ

Ben világa nem az a világ, amiben Jennifer él. "J.Lo egész élete a győzelemről szól, a fájdalmat nem mutatja, és továbbra is eltökélt szándéka, hogy Bennel a kapcsolata tündérmesének tűnjön, bármi áron. Ha tudja, hogy fényképezik, a fotókon is boldognak mutatja magát. Akkor is képes erre, ha teljesen szét van esve, gyengeségnek tartaná, ha az emberek látnák, amikor rossz passzban van, tehát tetteti magát, lesifotókon azonban jól látszik, ő is gondterhelt" - nyilatkozta egy bennfentes.