Ben Affleck megszólalt: átmeneti elmezavarról és lázálomról beszélt

Affleck Jennifer Garnerrel vigasztalódik

Sokan arra gyanakodnak, hogy Ben Affleck gyermekei anyjánál, Jennifer Garnernél keres vigaszt, ezt igazolja az a felvétel is, amelyen a gyerekekkel, egy családként töltötték az anyák napját. Ugyanannyira elképzelhető az is, hogy Ben Affleck és J.Lo házasságának válsága vaklárma, mint ahogyan az is, hogy a kapcsolatuk azért van romokban, mert a színész felmelegítette kapcsolatát volt feleségével, Jennifer Garnerrel, akivel három közös gyerekük miatt egyébként is jó viszonyt ápol.