Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolata rémálommá vált: esélye sem volt, hogy működjön

Most Ben Affleck is inkább a munkába temetkezik, és állítólag már el is költözött Jennifer Lopezzel közös otthonukból, és most egy házban lakik Brentwoodban, ugyanabban a Los Angeles-i negyedben, ahol volt felesége, Jennifer Garner él három gyermekükkel.

"Ben már elköltözött, és valószínűleg el kell majd adniuk az álomházat, amit két éven át kerestek. Sosem szűnnek meg szeretni egymást, de a lány nem tudja irányítani a férfit, és a férfi sem tudja megváltoztatni őt. Kizárt, hogy ez a kapcsolat tartós lehetett volna" - mondta egy bennfentes.