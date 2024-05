Soha nem látott fotóval emlékezett elhunyt édesanyjára John Travolta lánya

Kelly Preston színésznő és John Travolta színész 1991-ben házasodott össze, két gyermekük született, és boldog családként éltek 2020-ig, amikor a színésznő 57 évesen életét vesztette a mellrák elleni küzdelmet. A négy éve elhunyt Kellyről minden lehetséges alkalommal megemlékezik a család, Travolta is rendszeresen oszt meg közös emlékeket a közösségi felületein imádott feleségéről és így tesz közös lányuk Ella is, aki most, anyák napja alkalmából köszöntötte fel édesanyját.