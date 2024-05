Sziámi "pókikrek" születtek: három lábuk, négy karjuk és egy péniszük van

2018-ban jött világra az a sziámi ikerpár, amelynek tagjai a medencéjüknél kapcsolódnak egymáshoz és három lábuk, négy karjuk és egy péniszük van. A fiúkat indonéziai pókikrekként emlegetik. Az összenövésnek ez olyan ritka formája, hogy a szakirodalom szerint 2 millió emberből csak egyet érint.

Még nem lehet tudni, az orvosok szétválasztják-e a sziámi ikerpárt

Forrás: American Journal of Case Reports

A sziámi "pókikrek" rendellenessége nagyon ritka

A testvérek csodával határos módon élték túl a születést - az esetek több mint 60 százalékában az egyik iker meghal vagy halva születik - és nagy volt a kockázata annak is, hogy anyjuk meghal a szülés közben. A testvéreknek az első három évükben feküdniük kellett, mivel testfelépítésük miatt nem tudtak felülni. Az esetet csak nemrég részletezte az American Journal of Case Reports, amely fotókat is közöl a babákról és a műtétről.

A fiúk ischiopagus-tripus nevű összenövésben szenvednek, akiket testük alsó fele köt össze a felsőtest helyett, ami gyakran így van, az azonban ritka, hogy közös péniszük és hét végtagjuk mindegyike működőképes, kivéve az egyik lábat. A testvéreknek továbbá egy hólyagjuk, egy végbelük és közös bélrendszerük van. Az egyik fiú veséje fejletlen volt, míg a másik egy vesével született.

Genetikusok szerint az ilyen összenövések akkor keletkeznek, amikor az embrió csak részben válik el egymástól, így bizonyos szervek, testrészek megfelelő módon, mások rendellenesen fejlődnek. Azok a csecsemők, amelyek ebből az embrióból fejlődnek ki, fizikailag össze vannak kötve egymással, leggyakrabban a mellkasnál, a hasnál vagy a medencénél. Az összenőtt ikreknek csak 6-11 százalékuk szenved ischiopagus típusú rendellenességben.

Kérdés: szétválaszthatóak-e

A sebészek azóta amputálták a gyerekek harmadik lábát, stabilizálták a csípőjüket és a medencéjüket, hogy a testvérek egyenesen ülhessenek. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosok megpróbálják-e szétválasztani az ikreket, ugyanis a szoktatlan típusú összenövés miatt ez nagyon kockázatos lenne, ráadásul mivel nagyon ritka ez a típusú összenövés, bevált orvosi protokoll sincs rá.