Mélypontok a kapcsolatokban: a konfliktus feloldására nem a némaság a megoldás

– tanácsolja a pszichológus.

1. Csendes bánásmód

Néha a legjobb szándékkal is előfordul a hallgatás. Egy veszekedés után még mindig dühösek vagyunk, ezért nem beszélünk. Ennek oka általában az, hogy nem szeretnénk indulatból kimondani dolgokat, amelyeket később megbánunk, vagy egyszerűen csak szeretnénk rendet rakni a fejünkben és az érzelmeinkben, mielőtt tisztázzuk a konfliktust. Megeshet azonban, hogy azért fogadunk némaságot, mert tévesen azt hisszük, hogy ha nem veszünk tudomást a másikról és kerüljük a helyzet megbeszélését, akkor végül a gond magától elillan, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Talán még azt is gondoljuk, hogy a hallgatással majd jobb lesz a helyzet. Nem lesz. Ha valami baj van – ha nem is azonnal, de – meg kell beszélnünk, és nem szabad attól félnünk, hogy a problémával való szembesítésnek veszekedés lesz a vége.