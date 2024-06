"Jobb szülő lettem, mióta nem borotválom a lábamat" - egy édesanya megdöbbentő vallomása

Az anya próbálta megnyugtatni a lányát, ne foglalkozzon az osztálytársával, ő valójában nem akar rosszat, biztosan otthon a szüleitől hallotta ezt az összefüggést, de higgye el, nem kell borotválnia a lábát, így is gyönyörű. Erre a kislány visszavágott az anyjának: "De hát anya, te is borotválod a lábadat!". Na, ez már egy olyan kijelentés volt, amire a nő sem tudott rögtön választ adni. Való igaz, hogy 11-12 éves kora óta ő is borotválta a lábát, csak hogy nőies legyen.

Lányának akart példát mutatni, ezért egy évig nem borotválkozott az anya

Forrás: The Sun

Az anya végül fogadalmat tett a lányának

Végül, ott a fürdőszoba padlóján ülve, a kislányát magához szorítva megfogadta, hogy boldogan meghagyja a lábán a szőrt és nem fog borotválkozni. A történtek óta eltelt közel egy év, és az édesanya azóta is tartja az ígéretét, amitől sokkal jobb anyukának érzi magát, mint előtte.

Az anya közel egy éve nem borotválta a lábát

Forrás: The Sun

Voltak pillanatok – bulik, nyaralások, romantikus esték –, amikor kísértésbe estem, hogy borotvát ragadjak. De aztán eszembe jutott az ígéretem. Eleinte rossz érzés volt. Aggódtam, hogy a férjem, Jamie, undorodni fog, ha megpillantja a napfényben csillogó, szőrös térdeimet. De nem tette. Azt hittem, 11 éves fiam kérni fogja, hogy takarjam el a lábam, ha barátokkal megyünk piknikezni. De ő sem vette észre

- mesélte az anya, aki büszke magára, hogy sikerült betartania a kislányának tett ígéretét és bízik abban, ha ennél nehezebb próbatétel elé állítja az élet, azt is meg tudja majd ugrani.

Az anya hozzátette: ha a lánya néhány év múlva úgy dönt, hogy számára a borotválás a legjobb döntés, támogatni fogja. Az ő teste, az ő döntése. De azt továbbra sem fogja hagyni, hogy zaklatók ostoba megnyilvánulásai határozzák meg, hogy mi a helyes és mi nem az életben.