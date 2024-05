"A feleségem nem szőrtelenít többet, ez kinyírta a szexuális életünk"

A Daily Mail szakértőcsapatához érkezett be egy férj elkeseredett levele. Mint írja, a felesége új hóbortot talált ki, felült arra a divathullámra, hogy egyre több nő nem szőrtelenít.

A férjet zavarja, hogy a felesége már nem borotválkozik

„Néhány hónapja beszippantotta egy TikTok-csoport, ahol a nők annak a hívei, hogy eldobják a borotvát, és »megölelik a természetes szépségüket«, és ez arra késztette a feleségem, hogy ő is ezt tegye. Azt mondta, túl sokáig stresszelt azon, hogy ne legyen szőrös a lába és ne lógjon ki a hónaljkutyája, és most már felszabadult akar lenni” – kezdte a férfi, aki bevallotta, először nem is érdekelte, úgy volt vele, ez a felesége teste, tegyen, amit jónak lát.

„De ez az idő múlásával egyre durvább méreteket ölt. Lehet, hogy ez most szexistának fog hangzani, vagy nőgyűlölőnek, vagy nevezzük ezt bárminek is, de ez a sok szőr engem már taszít, szerintem undorító. Nyilvánvalóan ezt nem mondtam el neki, mert attól függetlenül, hogy mennyire szőrös, még mindig szeretem, csak… régebben jobban vonzódtam hozzá, a nemi vágyam a szőrössége óta jelentősen csökkent. Nem akarom bántani, tényleg nem, de félek, hogy a testszőrzete miatt tönkre megy a házasságom.”

A szakértő válaszában egyetért azzal, hogy a feleségnek joga van eldönteni, mit is tesz a testével anélkül, hogy aggódnia kellene, mit is gondolnak róla mások. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a házasság mindig kompromisszumokból áll. Néha bizony háttérbe kell szorítani az önös vágyainkat, ha azzal a nagyobb jót szolgáljuk – jelen esetben a házasság épségét. Azt tanácsolta, a férfi legyen őszinte a feleségével és mondja el neki, hogy bár szereti, a nemi vágyát lohasztja a sok szőr. Ezek után már csak a feleségen múlik, mit lép.