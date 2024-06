Bakik, amik a randi végéhez vezetnek: ezeket kerüld el, ha nem akarsz pofára esni

Ismerkedés terén valóságos kudarc volt a tavalyi vakáció? Segítünk, hogy idén kikerülhetők legyenek a buktatók, és a szerelem se kopjon le szeptemberre úgy, mint a nyári barnaság. Íme, 10 baki, amit érdemes elkerülni.

Bakik, amiket érdemes elkerülni a randin

Forrás: Shutterstock

10 baki, amit kerülj el, ha sikeres randit akarsz

Ne tévesszen meg a látszat!

Bármennyire is csábít kísértésre, hogy elhitessük a másikkal: a hétköznapokon is ugyanilyen lazák és trendik vagyunk, mint egy fesztivál alkalmával; érdemes már az első pohár italnál tisztázni: ez nem így van! Nem ciki egy idegennek azt mondani, hogy mi amúgy sokkal konzervatívabbak vagyunk, csak most kirúgunk kicsit a hámból, mert így éppen azt sugalljuk neki, hogy van egy kvázi vadabb oldalunk is, ami csak arra vár, hogy valaki előcsalogassa.

Mondjunk igazat!

Bár a mondás szerint messziről jött ember azt mond, amit akar, minden kapcsolat alapja a bizalom, így véletlenül se vetemedjünk arra, hogy elhitessünk bármi magunkkal kapcsolatos kis túlzást, hazugságot a másikkal. Valóban jobban hangzik, hogy cégvezetők vagyunk, és ötszobás házban élünk, de ha tényleg bejön az illető, már csak azért sem akarunk többé találkozni vele, mert az alapokat hazugságra építettük, félünk a lebukástól, és így nem is lenne értelme a folytatásnak.

Ne tűnjünk anyagiasnak!

Az a legjobb, ha nem is beszélünk az anyagiakról az esti flört közben, vagy a medence partján. Ellenkező esetben hipp-hopp kialakíthatunk magunkról egy olyan képet, miszerint a következő nyaralást már vele tervezzük finanszíroztatni, így a másik inkább felhúzza a nyúlcipőt, mintsem számolgatni kezdene, milyen mélyen kéne mellettünk a zsebébe nyúlnia.

Nem gond, ha felajánljuk!

Bármennyire is furcsa, a fizetés is egy kardinális pont. Nem törvényszerű, hogy azért, mert csábosan nézünk a bárpultnál, csak az lehet a belépő hozzánk, ha meghívnak minket egy italra. Sőt, mi is bátran kezdeményezzünk! Kifejezetten imponáló, ha azt érzi a férfi: a nő fel meri tenni neki ugyanezt a kérdést. Persze figyeljünk a végeredményre, mert egy igazi gavallér veszi a lapot, és ha jön a pincér, azért előhúzza a zsebéből a bankkártyáját.

Tényleg jön és jöhet másik!

Sokan félnek odamenni egynél több emberhez a nyaralás során, mert azt gondolják, ha megteszik, akkor majd ők lesznek a szálloda legnagyobb cédái, akik csak alkalmira vadásznak a vendégek között. De ez nem így van!

Ne felejtsük el, hogy mindenki magára, a saját kikapcsolódására koncentrál, és nem arra, hogy mi a harmadik pasival kezdünk-e el flörtölni éppen.

Ne felejtsük el, hogy nem csak nekünk van „idegenekkel” dolgunk; nem fognak kitárgyalni minket a bárpultnál.

Ne politizáljunk!

Beszélgetni persze a kiszemeltünkkel is kell valamiről; de nagyon fontos, hogy csak annyit adjunk elsőre magunkból, amennyit a pillanat és helyzet megkíván. Egyenesen tilos ilyenkor társadalmi kérdésekről, politikáról, vagy éppen munkáról beszélni – ezeket hagyjuk meg egy otthoni beszélgetésre a kanapén – mert ha kivárunk, bizony eljuthatunk odáig.

Csak semmi panaszkodás!

Már senki nem lepődik meg azon, hogy mi magyarok imádunk panaszkodni, de egy ilyen röpke és könnyed beszélgetésnél nem árt, ha odafigyelünk arra is, hogy mellőzük ezeket a témákat. Ha mégis megtesszük, számoljunk azzal, hogy megkapjuk a problémás jelzőt, és biztosan ott ért véget a beszélgetés.

Ne szapuljunk senkit!

Az exek szidása is egy ugyanilyen kardinális pont; pláne ha még azt is hozzátesszük, hogy előző este a másik asztalnál vacsorázó pasival beszélgettünk, de neki olyan büdös volt a szája, hogy inkább elfutottunk volna. Lehet, hogy jót mosolyog ezen a másik, de legbelül azt gondolja majd: ha róla ilyet mond, akkor rólam mit fog; és talán még el is kezdi ellenőrizni magán, éppen hol égett le aznap – a következő mondatnál pedig már ott sem lesz mellettünk.

Ne játsszuk az elérhetetlent!

Ezek után joggal merül fel a kérdés: akkor mi a csudáról is beszélgessünk a másikkal? A lényeg, hogy kerüljük el messze a sablonokat, és adjuk magunkat – se többet, se kevesebbet. Arra viszont figyeljünk oda, hogy ne játsszuk az elérhetetlen, mert higgyük el, a mi kiszemeltünk odamegy majd másokhoz ismerkedni, ha azt érzi, velünk nehéz fába vágná a fejszéjét.

Álljon meg a nászmenet!

És végül a legfontosabb: annyit várjunk el ettől a flörttől, mint egy sima beszélgetéstől – tehát ha lesz folytatása neki, szuper, viszont ha itt ért véget a "kapcsolat", akkor sincs gáz. Felírhatjuk egymás csuklójára a telefonszámunkat, mint a filmekben, de ez nem jelenti azt, hogy fel is kell hívnunk egymást. Ha van szikra kettőnk között, akkor úgy is sor kerül rá, ha viszont nem, akkor fogjuk fel úgy, hogy sebaj, tartogat még kalandokat ez a vakáció - írja a Fanny magazin.