Bár úgy tűnik, ha a gyerekeikről van szó, Angelina Jolie legyőzte Brad Pittet, de a színész most elhatározta, keményen visszavág. Úgy tudni, a színész a hollywoodi A-listás sztárok körében sokkal népszerűbb, mint exe és ki is fogja ezt használni, ha lehetősége lesz rá.

Brad Pitt "csak" gyerekfronton veszített Angelinával szemben

Forrás: PA Wire/PA Images

Brad Pitt népszerűségi versenybe száll Angelinával

"Bradnak nagy hatalma van Hollywoodban, Angelinának nehéz felvennie a versenyt vele” - nyilatkozta egy ismerősük. "Bár Jolie-nak is van néhány barátja és szövetségese, például Salma Hayek és Ellen Pompeo, de a legtöbb sztárnak, ha választania kellolie és Pitt között, az utóbbi mellé áll. Bradnek mindig is nagyobb lesz a társadalmi befolyása, és ha kell, ezt ki is használja Angelinával szemben" - tette hozzá egy bennfentes.