Angelina Jolie nem ismer kegyelmet: mindent elvenne Brad Pitt-től, amit szeret

Több forrás szerint Brad Angelinát okolja a feszült családi dinamikáért. "Úgy érzi, hogy az a negatív narratíva, amit Angelina a gyerekeknek prezentál, nagyban akadályozza az újrakapcsolódásra irányuló erőfeszítéseit" - árulta el az egyik forrás. "Mivel Angelina napi befolyással bír a gyerekekre, Brad szinte lehetetlennek tartja, hogy megváltoztassa a felfogásukat".

"Ez a szülői elidegenítés tankönyvbe illő"

- tette hozzá. "A kezdettől fogva Shiloh-t vette célba, mert ő állt legközelebb Bradhez." Úgy tűnik, hogy sikerült is elérnie, amit akart, ugyanis Shiloh is eldobta apja nevét. Mások szerint azonban Brad Pitt megérdemli, hogy a gyerekei elfordultak tőle, mivel addig, amíg lehetett volna, nem volt jó apjuk és ezt annak idején Brad Pitt is elismerte.

"Többnek kell lennem. Többet kell tennem értük. Meg kell mutatnom nekik. És ebben nem voltam jó"

- árulta el a színész a szétválásuk után. Úgy tűnik azonban, hogy ez - bármennyire is próbálkozik - nem fog már sikerülni. De legalább a szerelmi élete és a karrierje rendben van. Ines de Ramon ékszertervezővel 2022 novembere óta alkotnak egy párt. "A karrierje és a kapcsolata szárnyal" - mondja a forrás. "De kétségbeesetten vágyik a gyerekeivel való békére".