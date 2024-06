Olyan párkapcsolatban élsz, amiről kislányként álmodtál? Teszteld!

1. Milyen gyakran érzed, hogy párod figyel rád?

a) Mindig figyelmesen meghallgat és megért.

b) Általában figyel, de néha más foglalkoztatja.

c) Ritkán érzem, hogy valóban odafigyelne rám.

Olyan párkapcsolatban élsz, amiről kislányként álmodtál?

Forrás: Shutterstock

2. Milyen álmokat szövögetsz a jövőre nézve?

a) Közösen tervezgetünk, izgatottan várjuk, mi történik.

b) Beszélünk a jövőről, de van, amit másképp gondolunk.

c) Ritkán kerül szóba a közös jövő lehetősége, ha beszélünk.

3. Úgy látod, a pároddal ugyanazt várjátok el a párkapcsolattól?

a) Teljes az összhang kettőnk között, azonosak a céljaink.

b) Általában hasonlóak az elvárásaink, de vannak eltérések.

c) Gyakran teljesen másképp látjuk, miről szól a kapcsolat.

4. A partnered hogyan reagál, ha sikereket érsz el?

a) Mindig büszke rám és közösen ünneplünk.

b) Leginkább jól, de néha úgy tűnik, nem érdekli.

c) Ritkán mutat érdeklődést és nem igazán támogat.

5. Milyen gyakran veszekedtek a pároddal?

a) Szinte soha, mindent megbeszélünk.

b) Néha előfordul, de meg tudjuk oldani.

c) Gyakran, zavar, hogy ennyit vitatkozunk.

6. Hogy érzed magad az együtt töltött estéken?

a) Boldogsággal tölt el minden pillanat.

b) Kellemesen, de néha rutinszerűen telnek.

c) Gyakran feszültnek érzem magam.

7. A partnered tiszteletben tartja a döntéseidet?

a) Mindig, és támogatja is a kitűzött céljaim.

b) Többnyire, de néha eltér a véleményünk.

c) Ellenzi vagy figyelmen kívül hagyja őket.

8. Kislányként mennyire lennél büszke arra, amilyen párkapcsolatban élsz?

a) Nagyon, hiszen mindent pontosan elértem, amire vágytam.

b) Más típusú elvárásaim voltak akkor, de most is boldog vagyok.

c) Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen elégedett lennék.

Értékelés:

Ha leginkább „a” válaszokat adtál:

Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy olyan párkapcsolatban élsz, amilyenről kislányként álmodtál. Partnered megtestesíti gyermekkorod ideálját. Kapcsolatod erős alapokon nyugszik, tele van szeretettel, támogatással és örömmel. Érdemes a továbbiakban is ápolni mindezt és együtt építeni a jövőt.

Ha leginkább „b” válaszokat adtál:

Ugyan kapcsolatod nem pontosan olyan, mint ahogyan kislányként elképzelted, ez nem feltétlenül probléma. Felnőttként gyakran megváltoznak a prioritások és a mindennapok nehézségei miatt lehetnek olyan időszakok, amikor nem minden meseszerű. Ha nyíltan kommunikálsz az igényeidről és nyitott vagy a fejlődésre, a kapcsolatod közelebb kerülhet a gyermekként vágyott ideális képhez is.