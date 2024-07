9 menő szakma, ami folyamatos tanulást igényel

Data scientist

Ami a XX. század elején az olaj volt, az most, a XXI. században az adat. Nincs nála értékesebb és fontosabb. A data scientist olyan szakember, aki képes átlátni a hatalmas adathalmokat, és azokból kiszűrni a lényeget. Manapság erre óriási igény van lényegében minden szektorban: a biztosításoknál, a bankoknál, a tőzsdén és még sorolhatnánk. A jövő még több adatot, még bonyolultabb algoritmusokat tartogat: egy data scientist soha nem unatkozik!

Kiberbiztonsági szakértő

Elég csak bekapcsolni a híreket, hogy lássuk, mekkora veszélyt jelentenek manapság a kiberbűnözők. Lebénuló repterek, csalók által kisemmizett emberek, meghekkelt rendszerek. A bűnözők mindig újabb és újabb trükköket eszelnek ki, és persze a technika is rohamosan fejlődik. Egy kiberbiztonsági szakembernek tehát mindig ismernie kell a legfrissebb bűnelkövetési módszereket, eszközöket és a legújabb IT-felfedezéseket.

Mesterséges intelligencia mérnök

A mesterséges intelligencia (MI) alig néhány éve robbant be a mindennapjainkba, és máris fenekestől felforgatott mindent. Ne legyenek illúzióink: ez pusztán a kezdet! Az MI hatalmas fejlődés előtt áll, és az élet számos területén alapvetőnek számít majd. A mesterséges intelligencia mérnökök előtt tehát feladatok garmadája áll, ami bizony állandó önképzést, tanulást igényel.

Digitálismarketing-szakértő

Ki hitte volna két évtizeddel ezelőtt, hogy nem a tévé lesz a legfontosabb reklámfelület, vagy hogy a közösségi média letarolja a piacot? Ebből is látszik, hogy a marketing elképesztően turbulens terület, ahol nincs megállás és elégedett hátradőlés. Egy digitálismarketing-szakértő számára egy SEO-képzés, egy a legújabb social felületekről szóló tréning vagy egy marketingpszichológia tanfolyam is jól jöhet. Mivel ezek dinamikusan fejlődő területek, érdemes lehet évente új képzések után nézni.

Szoftverfejlesztő

Nehéz lenne olyan területet mondani az életünkből, amire ne létezne valamilyen szoftver. Az alkalmazások és programok mindent behálóznak a párkereséstől a cégirányításon át a lakberendezésig. Az igény hatalmas a szoftverfejlesztőkre, de itt is igaz, hogy a fejlesztések akár igen rövid idő alatt is újra az iskolapadba kényszeríthetik a szakembereket. Annál is inkább, hiszen maguk a programnyelvek is változnak, sőt teljesen újak is felbukkanhatnak, amiket muszáj ismerni.