Adele kivételes pillanata: a férjével jelent meg a nyilvánosság előtt - PAPARAZZI

A sztárvilágban vannak, akik elkísérik a párjukat mindenhova, és vannak, ahol a nem vagy kevésbé ismert felet alig látjuk. Adele és sportügynök férje, Rich Paul például szinte soha - esetleg a jelentősebb eseményeken - nem mutatkoznak együtt, de most Londonban lencsevégre kapták őket.

Rich Paul és Adele a 65. GRAMMY-díjátadón 2023. február 5-én Los Angelesben együtt jelentek meg

Forrás: Getty Images

Adele és férje nem örültek a fotósoknak

A házaspárt három hónapja nem lehetett együtt látni, most azonban a Chiltern Firehouse előtt fotózták le őket. Előbb Adele érkezett meg, aztán csatlakozott hozzá Rich Paul is. A színésznő a képeken végig igyekszik eltakarni az arcát a paparazzók elől, és a pár mindkét tagján látszott, hogy a pokolba kívánják a fotósokat. Adele - aki 2019-ben vált el Simon Koneckitől - és Paul 2021-ben mondták el a nyilvánosság előtt, hogy együtt vannak. Nem is volt más választásuk, ugyanis egy NBA kosármeccsen lesifotók készültek róluk. Ezt követően az énekesnő az Instagramon szívecske emoji kíséretében közös fotót - amelyet az alábbi lapozós poszt 3. oldalán nézhetsz meg - tett közzé Rich-csel megerősítve a pletykákat: szerelmesek egymásba.

Titokban házasodtak össze

Adele és Paul 2022-ben jegyezték el egymást, de az esküvőjükről sokáig mélyen hallgattak. Azt, hogy már férj és feleség, Adele árulta el. Előbb csak elszólta magát és férjének nevezte Rich-et egy rajongójának, később pedig Alan Carr komikus kérdésére ezt meg is erősítette.

Közös gyereket szeretnének

Bár Adele-nek már van egy fia az előző házasságából, a 11 éves Angelo, Paullal is szeretnék, ha gyermekük születne, mégpedig egy kislány. "Szeretnék egy lányt, mert már van egy fiam. Úgy érzem, hogy ő lehetne az a személy, akit a világon a legjobban szeretek" - nyilatkozta az énekesnő.

A fél világ ámult a nagy fogyásán

Adele néhány év alatt 40 kilótól szabadult meg, ami nem okozott osztatlan sikert. Olyannyira, hogy sokan azt állították, műtéten esett át vagy pirulákat szedett, mások szerint pedig mostani kinézetével már nem is önmaga. Korábban személyi edzője is reagált a pletykákra, aki azt állította Adele fogyása nem csupán a súlyvesztésről, hanem egy egészségesebb életről is szól, egyszerűen szeretett volna jobb formába kerülni, hogy energikusabb lehessen a színpadon is.