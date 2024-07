Adele élete új fejezethez érkezett

Nem ad ki egyhamar új dalt Adele. Az énekesnő - akinek legutóbbi albuma 2021-ben jött ki - úgy fogalmazott, egy ideig most szünetet tart és egyáltalán nem ír új zenét.

Adele egy darabig nem ír új dalokat

Adele lezárja egy szakaszát az életének

Adele a német ZDF-nek adott interjújában elárulta, más projektekben vesz majd részt és más kreatív dolgokra fókuszál majd: az utolsó fellépése mostanában a Las Vegas-i Colosseum at Caesars Palace-ban lesz, előtte augusztus 2. és 24. között Némertországban a München Messe arénában lép fel több alkalommal is. "2016 óta nem játszottam Európában. Ennél csodálatosabban nem is tölthetem a nyaramat és ennél felemelőbben nem is zárhatom le az életemnek és a karrieremnek egy gyönyörű és fontos szakaszát" - írta Adele az Instagramon, ahol a müncheni koncertjeit is bejelentete.

Nem ír új dalokat

"Egyáltalán nem tervezem, hogy új dalokat írjak. Szeretnék egy nagy szünetet tartani... Várok egy érzésre, hogy ha az jön, akkor majd tudom, hogy stúdióba kell vonulnom" - idéz Adele interjújából a People. Az énekesnő egyébként nem először beszél erről, már korábban is említette, hogy a Las Vegas-i koncertek rémesen kimerítik, nagyon fárasztónak tartja, hogy 2 órát kell élőben énekelnie. Adele elárulta, hogy nagyon vágyik egy filmszerepre. "Akinek a filmjében szerepelnék, nem áll még készen arra, hogy megírja forgatkönyvet. Ez az egyetlen szerep, amire vágyom. Azt hiszem, nagyon-nagyon-nagyon jó lennék benne" - tette hozzá.

Vágyik egy kislányra

A 36 éves énekesnő tavasszal beszélt arról, hogy kisfia mellé nagyon szeretne egy második gyereket is. Párjával, Rich Paullal 2021 óta van együtt, nemrég újítatták fel 58 millió dolláros álomotthonukat, amely korábban Sylvester Stallone tulajdonában volt - és egy kislányt szeretnének. Adele kisfia, Angelo már 11 éves, akinek édesapja Simon Konecki. A pletykák szerint Paul és Adele lehet, titokban már össze is házasodtak, ugyanis az énekesnő többször is férjeként emlegette Rich-t.

Az Emmy-, Oscar-, Golden Globe-, valamint tizenhatszoros Grammy-díjas angol énekesnő 2020-ban nem csak dalaival, de 40 kilós fogyásával is meglepte a rajongóit. A fél világ azt találgatta, miként érte el az álomalakját, személyi edzője az Instagramon magyarázta akkoriban, hogy ez a változás sokkal több, mint egyszerű súlyvesztés. "Egyszerűen a szülése és műtéte után jobb formába szeretett volna kerülni, főleg amiatt, hogy a 25 című albumának megjelenése után turnéra indult, ami rengeteg erőt igényel" - nyilatkozta és megcáfolta azokat, akik nem hitték, hogy az eredményt kőkemény munkával és kitartással érte el.