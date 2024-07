James Bondból kócos macsó: rá se ismerni Daniel Craigre

Leesett az álluk a rajongóknak Daniel Craig legújabb fotója láttán: a brit színész a spanyol luxusdivatház, a Loewe őszi-téli kampányában szerepelt. Craig a fényképeken egy cseppet sem hasonlít ikonikus karakterére, James Bondra: megjelenése igazán trendire és kevésbé jólfésültre sikeredett, ami valljuk be, meglehetősen jól áll neki.

Daniel Craig leghíresebb karaktere James Bond

Forrás: Getty Images

A klasszikus fekete-fehér James Bond-öltözék helyett az egyik kampányfotón Craig színes kötött pulcsit, farmert és egy kikapcsolt övet visel, de látható homokszínű nadrágban is, amit fekete bőrdzsekivel párosított. A rajongókat nem is annyira a ruhák lepték meg, inkább Craig haján döbbentek meg. "Nem tudok túllépni a frizuráján" - írta egy kommentelő. Craignek egyébként nem ez az első váratlan húzása, ami a külsejét illeti, a színész igazi kaméleon: láthattuk már platinaszőkén és szakállal is.

Gyerekkora óta fontos számára James Bond

Daniel Craig korábban egy interjúban elmondta, hogy gyerekkora egyik első meghatározó moziélményét jelentette az Élni és halni hagyni című James Bond-film. Annál is inkább sokat jelentett neki, mert az édesapjával közösen nézték meg, nem sokkal azután, hogy a szülei elváltak, és Craig az édesanyjával maradt. Már fiatalon művészi ambíciói voltak, alternatív színházakban próbálkozott, volt, hogy éttermi mosogatóként dolgozott, és viszonylag későn futott be, igaz, akkor nagyon.

Ötször alakította a titkosügynököt

Craig 2006 és 2021 között öt mozifilmben bújt James Bond bőrébe. 1962-től kezdve eddig összesen hat színész alakította Bondot: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan és Daniel Craig.

Tudtad? Daniel Craig még nem számított igazi hírességnek, amikor a Sorstalanságban feltűnt egy rövidke szerepben. A Nobel-díjas regényből készült filmben a koncentrációs tábort felszabadító amerikai sereg egyik tisztjét alakította.

Hatalmas a vagyona, de nem hagyja a gyerekeire

2015-ben Daniel Craig vagyonát 27 millió dollárra becsülték. A színész azonban azt vallja, az öröklés ízléstelen dolog, ezért ebből a pénzből a gyerekei majd semmit vagy nagyon keveset látnak. Craig még nem tudja, mit tesz a vagyonával, de egy időben felmerült, hogy talán eladományozza.