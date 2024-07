5 kihívás, amellyel az egyedülálló szülők minden nap megküzdenek

3. Alacsony önbecsülés

Az egyedülálló szülő felett kőkeményen ítélkezik a társadalom, különösen azok a generációk, akiknek az életében még nem volt opció a válás. Sokszor a saját szülei, családtagjai is őt okolják a csalás széthullásáért, ami könnyen önbizalomhiányhoz és alacsony önértékeléshez vezethet. Ha te is szenvedsz a rokonság rosszallástól, akkor itt az ideje, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik hisznek benned és mindenféle ítélkezés nélkül támogatnak.

Az egyedülálló szülőt gyötri a bűntudat és az önvád

Forrás: Shutterstock

4. Bűntudat

Ha egy kapcsolat tönkremegy, magunkban keressük a hibát. Mi lett volna, ha türelmesebb lehettem volna a társammal? Hogyan fognak megítélni a gyerekek, amikor megöregszenek? Miért vesztettem el a válással a barátaimat is? És ez még csak a házasságról szól, ezután lép be a képbe a gyerekek kérdése, akik szintén a másik szülő nélkül maradtak, ami miatt szintén bűntudata van annak is, akit elhagytak, és annak is, aki elhagyta a családot. Nehéz tenni ez ellen, de ha téged is gyötör a bűntudat és az önvád, próbáld átformálni a gondolataidat, elfogadni, hogy új helyzet áll fenn, s bár egyedül maradtál a gyerekekkel, innen kell újraépítened magad. Keresd a jó dolgokat: nem kell egy másik felnőtthöz alkalmazkodnod, kikérned a véleményét, élvezd a szingli lét pozitívumait. A többi meg magától alakul.

5. Pénzügyek

Akkor is nehéz ügy lehet, ha két felnőtt tart fenn egy háztartást, de amikor két háztartást kell fenntartani, és még a gyerekek speciális igényeit, különleges kívánságait kielégíteni... egyedül... Általában az van a nehezebb helyzetben, akinél a gyerekeket elhelyezték, egy fizetésből kénytelen fenntartani mindent, a gyerektartás, ha van, semmire nem elég. Túlórákat vállalsz, ami miatt lelkiismeret-furdalásod van a gyerekekkel szemben, de nem mersz nemet mondani a kéréseikre, hiszen ez nekik is nehéz időszak. A legokosabb megoldás, ha leülsz velük beszélni, és a saját szintjükön magyarázod el nekik, hogy amíg egyenesbe jöttök, nem a „luxus” az első.