Sarolta hercegnő és dadusa: ezt a 6 szabályt mindenképp be kell tartania a hercegnőnek

Maria Teresa Turrion Borrallo 2014-ben csatlakozott a királyi családhoz. A dadus nemcsak Sarolta hercegnő neveléséért felel, hanem ő gondoskodik György és Lajos hercegről is. Borrallo a híres Norland College-ben végzett, amely a világ egyik legrangosabb gyereknevelési intézménye. Itt különleges képzést kapott, hogy minden helyzetben felkészülten tudjon reagálni, még esetleges veszélyek esetén is. Rendkívüli odafigyeléssel törődik a gyerekekkel, mégis szigorú, ha a helyzet megkívánja. Maria híres a „no nonsense” hozzáállásáról, közvetlen, lényegre törő és mentes a felesleges bonyolításoktól. Mindig ügyel rá, hogy az alábbi hat szabályt a hercegné és a hercegek is betartsák.

Sarolta hercegnő és dadusa között bizalmas és szeretetteljes a viszony. Forrás: Getty Images/Chris Jackson

Sarolta hercegnő kapcsolata dadusával

Nem csupán egy munkakapcsolat van Sarolta hercegnő és dadusa között, hanem egy bizalmas és szeretetteljes viszony, amely nagyban hozzájárul a hercegnő és testvérei kiegyensúlyozott neveléséhez és fejlődéséhez. Borrallo egy forrás szerint "nagyon szereti a gyerekeket, és bár tud szigorú is lenni, nagyon szeretetteljes és lágy velük”. Hűséges és elkötelezett a királyi család felé, az ő jelenléte szinte mindig észlelhető a fontos eseményeken. A királyi gyerekek nevelésében a dadus szigorúan betartja a Norland College által tanított elveket, például soha nem használja a "gyerekek" szót, hanem mindig név szerint vagy "gyermekekként" hivatkozik rájuk, tiszteletet mutatva ezzel. Szakértelme és elkötelezettsége a garancia arra, hogy Sarolta, György és Lajos megfelelően viselkedjenek a nyilvánosság előtt és otthon is. Emellett a mindennapjaikban is fontos szerepet játszik, gyakran kíséri őket parkba vagy biciklizni, miközben a szülők a királyi kötelezettségeiket teljesítik.

Az egyik legfontosabb szabály, hogy a gyermekek sok időt töltsenek a szabadban

A Norland nevelési filozófia szerint a friss levegő és a játék elengedhetetlen a gyermekek fejlődéséhez. Legyen szó biciklizésről, kutyákkal való játékról vagy kertészkedésről, minden időjárási körülmény ellenére kint kell lenniük. Sarolta hercegnő szeret a szabadban játszani testvéreivel érdeklődik a természet iránt és érdeklődéssel fedezni fel a környezetét.