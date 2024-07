György herceg 11 éves lett — Nézd meg, hogyan változott az évek során!

György herceg kiskamasz korba lépett, az egykori pufók kisfiúból jóvágású fiatalember lett, aki egyre több helyre elkísérheti az édesapját. A trónörökös július 22-én ünnepli 11. születésnapját, és valószínűleg róla is közzétesznek majd egy hivatalos fotót a jeles alkalomból, amit már az egész világ nagyon vár. Vilmos herceg és Kate Middleton legidősebb fia egy nap majd király lesz, ennek ellenére a walesi herceg mindig is azon dolgozott - és dolgozik most is -, hogy gyerekeik normális, hétköznapi módon cseperedjenek, amennyire lehet, távol a királyi családra irányuló hatalmas figyelemtől.

György herceg úlius 22-én ünnepli 11. születésnapját

Forrás: AFP

György herceg 11. születésnapja alkalmából nézzük meg, hogyan változott a kisfiú az évek alatt, íme a legjobb fotói:

2013

2013. július 22-én megszületett Vilmos herceg és Kate Middleton első gyermeke, a kis György. A királyi hagyományokhoz híven a büszke szülők másnap a kórház előtt mutatták be a trónörököst a világnak. György jelenleg a második a brit trónöröklési sorrendben, születésekor a harmadik volt, ugyanis akkor még II. Erzsébet volt az uralkodó. Azóta nagyapja, Károly viseli a koronát. A herceg a George Alexander Louis nevet kapta. A George keresztnév tisztelgés II. Erzsébet királynő édesapja, VI. György király előtt.

Forrás: Getty Images

2014

György herceg anyukája karjaiban nézte meg a londoni Természettudományi Múzeum Szenzációs pillangók című kiállítását 2014 júliusában. Cambridge hercege és hercegnéje - ahogy Vilmost és Katalint akkoriban nevezték - fiuk első születésnapjára adták ki a fotót, elindítva ezzel egy olyan hagyományt, melyet azóta is tartanak: hivatalos fotót osztanak meg gyerekeikről a születésnapjukon.

Forrás: Getty Images

2015

Ez egy különösen emlékezetes kép György herceg kiskorából: a majdnem kétéves királyi fiú élénken cseveg dédnagymamájával, II. Erzsébet királynővel a testvére, Sarolta hercegnő keresztelőjén 2015-ben.

György herceg a dédmamájával cseveg 2015-ben

Forrás: Getty Images

2016

György herceg 2016 októberében, 3 évesen, amikor családjával Kanadába látogatott. Kedves mosolyával és integetésével örökre belopta magát az emberek szívébe.

György herceg belopta magát az emberek szívébe

Forrás: Getty Images

2016

Nincs cukibb annál, mint amikor egy aprócska herceg, a karácsonyi nyalókát majszolja!