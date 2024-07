Károly király magyar énekesnőért rajong - VIDEÓ

Sebestyén Márta már négyszer énekelt a királyi családnak, III. Károlyt pedig teljesen megbabonázta a magyar népdalénekes. Károly király csodájára járt a magyar daloknak, és alig várta, hogy újra hallhassa Sebestyén Mártát énekelni és erről levelet is írt.

Károly király beszélgetett is Sebestyén Mártával

Az énekesnő a Borsnak mondta el, hatalmas megtiszteltetés volt számára, hogy egyszer még II. Erzsébetnek és négyszer Károlynak is énekelhetett, akivel még pár szót váltott is. "Az előadás után oda is jött hozzám a tömegen keresztül, és megkérdezte, hogy hol lehet többet hallani ezeket a dalokat. Majd kaptam tőle egy levelet, amiben nagyon kedvesen írt. Külön kiemelte azt is, hogy mennyire tiszteli az országunkat, a történelmünket és a kultúránkat. Sőt, még azt is belefogalmazta, hogy alig várja, hogy újra hallhasson énekelni. Mindezt úgy írta végül alá, hogy: üdvözlettel, a te Károlyod" – mesélte Sebestyén Márta. Károly egyébként koronázása alkalmából magyar lovakat kapott Magyarországtól. A lipicai tanulékony, engedelmes, jó munkakészségű fajta, amely nagyon ellnálló és nem nagy igényű. Elsősorban fogatló, kiváló hintós és kocsiló, emellett a spanyol iskolában hagyományosan használt lófajta.