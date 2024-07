Mindenki ledöbbent: derékig érő platinaszőke hajjal fotózták le a 13 éves Harper Beckhamet

Mint arról már írtunk, David és Victoria Beckham jelentős mérföldkőhöz érkezett a napokban, ugyanis legkisebb gyermekük, Harper Beckham tinédzserré válását ünnepelték.

Harper Beckham 13 éves lett

Forrás: WireImage/Netflix's 'Beckham' UK Premiere - Arrivals

David az Instagramon ünnepelte lánya, Harper 13. születésnapját, még egy fotósorozatot is megosztott a „hercegnőjéről”, a testvéreivel töltött közös családi pillanatoktól kezdve azokig az emlékekig, amikor Harper támogatta őt a pályán.

Kiemelve lánya öltözködés iránti szenvedélyét is, az egykori focista megosztott egy soha nem látott fotót is, amelyen lánya derékig érő, platinaszőke parókát visel. A fotó pedig a sorozatrajongóknak igencsak ismerős lehet, ugyanis a jellegzetes hajviselet mellett a kis Harper egy olyan ezüstláncot visel a nyakában, amelyet egy sárkány díszít. Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy a legifjabb Beckham csemete a Trónok harca egyik legnépszerűbb karakterének, Daenerys Targaryennek van öltözve a fotón.

Harper imádja a divatot Forrás: Instagram/Victoria Beckham

Harper Beckham daueroltatni szeretne

Bár szerencsére arra nem került sor, hogy a kis Harper a való életben is platinaszőkére festesse a haját, köztudott, hogy az évek során több frizurát is kipróbált már. Ennek kapcsán nemrég ki is derült, hogy divatikon édesanyja, Victoria Beckham szigorú döntést hozott lánya legújabb frizurájával kapcsolatban a 13. születésnapja előtt.

A divattervező egy vele készített interjú során kotyogta ki, hogy Harper nemrég PowerPoint prezentációt tartott neki és férjének arról, hogy miért kellene megengedni neki, hogy dauerolva legyen a haja. Mire Posh Spice válasza röviden csak ennyi volt: