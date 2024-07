Victoria Beckham sosem látott, bensőséges fotókkal köszöntötte lányát, Harpert

Victoria Beckham eddig soha nem látott felvételeket osztott meg az Instagramján, lánya Harper 13 születésnapja alkalmából.

Victoria Beckham, David Beckham és lányuk, Harper

Victoria Beckham nem aprózta el

A különleges alkalom tiszteletére az 50 éves Victoria megosztott egy speciálisan összeállított Instagram Reel fotósorozatot, amely tele van korábban nem látott pillanatképekkel és klipekkel.

A szívet melengető családi fotókért és videókért odavannak a rajongók. A felvételeken Harper egészen kiskorában is látható, több esetben édesapjával, David Beckhammel, aki imádja őt.

Kedves szavakkal köszöntötte Harpert

Victoria képein feltűnik Harper három testvére, Brooklyn (25), Romeo (21) és Cruz (19) is. "Boldog születésnapot a legjobb barátomnak. Édes és kedves vagy, és mosolyod minden nap melengeti a szívünket. Te vagy a mi mindenünk, Harper Seven, és nagyon büszkék vagyunk arra a boldog, gyönyörű, tehetséges fiatal hölgyre, akivé válsz. Annyira szeretünk" - írta köszöntésképpen Victoria.

A követők is el vannak ragadtatva

A sztár rajongói és barátai is születésnapi jókívánságokat tettek közzé a fotók és videók mellett. "Boldog születésnapot, gyönyörű Harper! Nagyon szeretünk!" - írta Victoria egyik követője, egy másik pedig így kommentelt: "Olyan gyönyörű ez a fényképgyűjtemény". Volt, aki arról áradozott, hogy Harper Beckham szeme pont olyan, mint apjáé. "Bár nem tudjuk, hogyan fogjátok megünnepelni Harper különleges napját, úgy gondoljuk, hogy a családja ott lesz, és mindent megtesz, hogy hatalmas élmény legyen" - olvasható a kommentek sorában. Annyi biztos, hogy ha a Beckham család posztolási szokásait vesszük alapul, az ünnepségen készült képeket is megosztják majd a rajongókkal, mint ahogyan azt tették a házassági évfordulójukon is.