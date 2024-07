Iskolai változások szeptembertől: nem vihetők be tanulást akadályozó tárgyak

Iskola előtt és után, illetve kivételes esetben használható a mobiltelefon

Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy természetesen megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják, illetve ha a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor a tanár engedélyével bevihetik tanórára is a mobilt.

„Amikor tehát az okoseszköz a tanulást szolgálja, akkor a diákok használhatják, de amikor a tanulást akadályozzák, akkor nem. A szabályozásra az iskolai teljesítmény javítása érdekében van szükség" - fogalmazott az államtitkár.

Ismertette azt is, a magyar tudományos kutatások mellet az UNESCO és az ENSZ kutatásai is igazolják, hogy a túlzott mobiltelefon-használat csökkenti az oktatási teljesítményt. Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Anglia már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolából.

Az iskolai mobiltelefon-használat visszaszorítása az iskolai internetes zaklatások, cyber-bullying esetek számát is csökkenti. A mobilok, laptopok, táblagépek használata az iskolában a diákok tanulását kell, hogy szolgálják, és nem a figyelmük elterelését a tanulásról - írta Rétvári Bence.