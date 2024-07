Szex a házasságban: ilyen gyakran szeretkeznek a párok valójában

5. Ne hibáztassátok egymást a szexuális problémáitokért

A hibáztatás sehova nem vezet. Ha a szexuális életed nem kielégítő, azért ugyanannyira vagy felelős te is és a házastársad is, ketten, együtt hanyagoltátok el az intimitást. A magad részéről tedd meg a legtöbbet, amit tudsz. Ha szexinek érzed magad, a párod is annak lát majd, ha akár csak kicsit is kacérabb vagy, mint addig, észre fogja venni. A rejtélyesség mindig beválik, sem neked nem kell mindent tudnod róla, sem neki nem kell az életed minden részletébe belelátnia. Ne ossz meg mindent vele, hagyd, hogy fel akarjon fedezni, rá akarjon jönni a „titkaidra”.