Szívbemarkoló fotókon Gena Rowlands: fia, Nick Cassavetes fájdalmas búcsúja

Augusztus 14-én, 94 éves korában meghalt Gena Rowlands. A színésznő a Szerelmünk lapjaival lett igazán ismert, amelyben az idősebb Allie-t alakította. Halálhírét fia, Nick Cassavetes jelentette be, aki most érzelmes búcsút vett édesanyjától.

Gena Rowlands a Szerelmünk lapjai című filmben

Forrás: AFP

Gena Rowlands halála megrendítette fiát, Nicket

Nick elmondta, hogy a film forgatása idején - amit ő rendezett - rengeteget beszélgettek édesanyjával az Alzheimer-kórról, ugyanis Rowlands is ezzel a szörnyű betegséggel küzdött. Arról is beszélt, úgy gondolta, ez segíti a karaktert hitelességét. A családjukban nem ismeretlen a betegség, a színésznő édesanyja is ezzel küzdött, ami nagyban befolyásolta döntését abban, hogy vállalja-e a Szerelmünk lapjai szerepét. „Átmentem ezen az anyámmal, és ha nem Nick rendezte volna a filmet, nem hiszem, hogy belevágtam volna - egyszerűen túl nehéz" - osztotta meg Gena korábban. Cassavetes most az Instagramon közös képpel búcsúzott édesanyjától... "Szeretlek, anya. Hamarosan találkozunk..." - írta.

... később pedig egy olyan fotót is közzé tett, amelyen édesapja is látható.

Nick háláját fejezte ki édesanyjának és a nézőknek is, hogy a Szerelmünk lapjai még 20 évvel a megjelenése után is népszerű film volt. "Mindig megdöbbentő azt hallani, hogy már ennyi idő telt eltelt. De volt értelme megcsinálni, és úgy tűnik, sikerült szerethetővé tenni. Nagyon büszke vagyok rá" - idézi a Hello.