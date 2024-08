George Clooney elárulta: ezért nem mutogatja a gyerekeit

Amal és George Clooney gyerekei 2017 nyarán születtek meg, és azóta féltve óvják őket a nyilvánosságtól. Sok sztárral ellentétben egyáltalán nem posztolnak fotót róluk, és a családi életükről sem. A színész elmondta, miért döntöttek úgy, hogy Ellát és Alexandert nem mutogatják.

George Clooney és Amal Clooney óvják a gyerekeiket a nyilvánosságtól

Forrás: Getty Images

George Clooney félti a gyerekeit

Amal Clooney és George Clooney meglehetősen privát életet élnek, ami figyelemre méltó tekintve, hogy mindketten igazi világsztárok. Nagyon fontosnak tartják, hogy a magánéletük ne legyen terítéken, ehhez pedig csak még jobban ragaszkodnak akkor, amikor a gyerekeikről van szó. Az ikrek, Ella és Alexander 2017-ben születtek, és azóta csak néhány lesifotó készült róluk, a szüleik féltve óvják őket a nyilávnosságtól, és ennek meg vannak az okai, amikről George Clooney egy nemrég vele készült interjúban beszélt.

Amellett, hogy az, hogy távol tartják őket a kíváncsi szemektől segít nekik abban, hogy minél normálisabban nőjenek fel, Clooney elárulta, hogy ez biztonsági kérdés is.

Az a célom, hogy megpróbáljam megvédeni őket, nem akarok képeket a gyerekeimről

- mondta az interjújában. „Nagyon komoly témákkal foglalkozunk, nagyon komoly rosszfiúkkal, és nem akarjuk, hogy a gyerekeinkről készült fotók kikerüljenek."

Arról is beszélt, a saját életére milyen hatással van a népszerűség és elmondta, sok mindent megfontol, mielőtt megtenné. Például azt, hogy kórházba menjen-e valamivel, amit egy hétköznapi ember biztosan kivizsgáltatna, ugyanis nem akar a címlapokra kerülni. „Felméred, mennyire komoly valami, mielőtt elmész." Azt is elárulta, az, hogy gyerekei vannak, a karrerjével kapcsolatos döntésekre is hatással van. „Nem fogjuk kiszakítani a gyerekeinket az iskolából" - mondta. Elárulta, hogy amikor a gyerekek kisebbek voltak, el tudta vinni őket a forgatásra. „Ez most már más" - tette hozzá. „Úgyhogy most valószínűleg más dolgokra fogok koncentrálni, például a színészetre" - mondta, ami azt jelenti, hogy a rendezőként kevesebb projektben vesz majd részt.