Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas fia kész férfi: így köszöntötte fel a színésznő a 24. születésnapján

Hihetetlen hogy Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas fia, Dylan is már igazi felnőtt férfivé érett. A sztárcsemete 24. születésnapja alkalmából híres színész szülei megható tartalmakat tettek közzé közösségi média oldalaikon. Egy jeles esemény is vár még idén a sztárpárosra, hiszen Douglas és Zeta-Jones novemberben ünneplik 24. házassági évfordulójukat.

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas és fiuk, Dylan

Forrás: Getty Images/Jon Kopaloff

Catherine Zeta-Jones megható videóval köszöntötte fiát

A csodaszép színésznő által megosztott videón a fiatal anyuka a még csecsemő Dylannal látható. A videóban, amelyet John Lennon Beautiful Boy című dala kísért, a büszke anya ölelgette fiát, miközben a kicsi egy törülközőn feküdt a fürdőszobában. A kisfiú Dylan kis kezeivel megérintette anyja arcát, miközben az boldogan mosolygott a kamerába. A kedves videó alá Catherine Zeta-Jones kedves köszöntő szöveget is írt:

„A mindennapi öröm és szeretet, amit adsz, felbecsülhetetlen. Nagy ajándék, hogy édesanyád lehetek. Szeretlek, gyönyörű fiam.„

A fotóst, Evan Millert, és az operatőrt megcímkézve Douglas is megosztotta a bejegyzést az Instagram Stories oldalán. Továbbá a büszke apa közzétett egy posztot is fiáról, ezzel kívánva boldog születésnapot neki. A kép alapján egyértelmű, hogy Dylan igen jó géneket örökölt szüleitől, már most igazi szívtipró.

Dylan mellett Douglas és Zeta-Jones a 21 éves Carys büszke szülei, míg Douglasnak korábbi házasságából van egy 45 éves fia, Cameron.

A híres sztárszülők árulják luxusotthonukat

Júniusban Zeta-Jones elárulta, hogy eladják 12 millió dolláros new yorki otthonukat, mivel a gyerekek elhagyták a fészket. Michael Douglas egyébként már korábban úgy döntött, hogy megválik Westchester megyei, New York-i luxuskastélyuktól. „Amikor megvásároltam az irvingtoni házunkat, tudtam, hogy sok boldog időt fogunk itt eltölteni, és így is lett!” – mondta a The Wall Street Journalnak. „Most, hogy mindkét fiunk elköltözött, úgy tűnik, itt az ideje az eladásnak” - tette hozzá. Michael Douglas egy Mallorcán tartott rendezvényen korábban elárulta, hogy részlegesen nyugdíjba vonul és szeretne majd több időt tölteni Spanyolországban.