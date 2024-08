Kitálalt híres családjáról Hailey Bieber: egyáltalán nem kíváncsi zűrös rokonaira

Apja posztja viszi a pálmát

A hírek szerint az elhidegülésnek azért csak van magánjellegű vonatkozása is, nevezetesen, hogy Hailey apja Stephen nemrégiben nyilvános posztban arra kérte Justin és Hailey követőit, hogy imádkozzanak a párért, amivel azt akarta mondani, hogy a válás szélén állnak. Hailey többek között ezért is vállalta fel a terhességét, hogy bizonyítsa, minden rendben van közöttük és nagyon boldogok, pedig körülbelül hat hónapos koráig titkolta, hogy szülők lesznek. A kismama azóta címlapon is pózol pocakjával.

Gyorsan felnőtté vált

Hailey az interjúban arról is beszélt, hogy a családjától való eltávolodása már akkor elkezdődött, amikor 17 évesen modellkedni kezdett, és New Yorkba költözött. "Elkezdtem járni a világot és saját pénzt kerestem. Saját lakásom lett, és meg kellett tanulnom, hogyan éljek egyedül… Ez gyorsan felnőtté tett" - emlékezett vissza. Justint - aki nemrég Anant Ambani milliárdos privát buliján lépett fel Mumbaiban és hatalmasat kaszált - egyébként Hailey édesapja, Stephen Baldwin mutatta be egymásnak 2009-ben, de csak 2016-ban jöttek össze. Ekkor nem sok idő után szakítottak, ám 2018-ban újra egymásra találtak, és össze is házasodtak most pedig családjuk nemsokára gyerekkel lesz teljes.