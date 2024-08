Így könnyen elkerülhetjük az iskolakezdési pánikot

Bár a gyerekek számára nagy élmény az új iskolatáska, a füzetek, tollak és a színes ceruzák beszerzése, a tanszerek megvásárlása a legtöbb magyar családban komoly pénzügyi tervezést igényel. Ezért a Lidl minden évben törekszik arra, hogy minél több területen segítse a magyar családok mindennapjait, így az iskolakezdésben is támogatást nyújtson. Ennek érdekében hazánk piacvezető áruházláncának több héten át tartó „Velünk gyerekjáték a sulikezdés” kampányának keretében összesen közel 200-féle, az oktatáshoz kapcsolódó termék érhető majd el.

Forrás: stock.adobe.com

Minőséget kedvező áron? Lehetséges!

A diszkontláncnál a legfontosabb tanszerek, kreatív eszközök, könyvek és egyéb, tanuláshoz kapcsolódó termékek széles választéka található meg. Legyen szó óvodás, általános- és középiskolás tanulóról vagy egyetemi hallgatóról, mindenki megtalálja a kínálatban a számára szükséges eszközöket, a Lidl-től megszokott kiváló minőségben és kedvező áron. Az iskolai füzetek közül az oktatásban elvárt, mindenfajta füzettípus megtalálható az áruházakban, méghozzá az egyszerűbb kiviteltől, a prémium kategóriás, fotóminőségű borítós füzeteken át a dizájn spirálfüzetekig.

Forrás: stock.adobe.com

Óriási választék, ami csak itt vár ránk

„Évek óta kiemelt célunk, hogy a bevásárlás mellett a tanévkezdést is minél inkább megkönnyítsük a magyar családok számára. Tapasztalataink alapján a vásárlók körében a legkeresettebbek a különféle írószerek, füzetek, tolltartók és csomagolástechnikai eszközök mellett az iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnásdobozok, kulacsok. A kínálatban számos foglalkoztatófüzet és könyv, LCD írótábla, de akár még az ünneplőruházat is megtalálható. Akciós árpolitikánk részeként különös figyelmet fordítottunk arra, hogy minden esetben – így a tanévkezdéshez kapcsolódóan is – minőségi és kiváló ár-érték arányú termékeket biztosítsunk. Számos termék kedvezményes áron - Szuper áron és Őrületes Lidl áron - vásárolható meg, ami nagy könnyebbséget jelenthet a családok számára” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.