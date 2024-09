Andre Agassi fia, Jaden fülig szerelmes: új képeket osztott meg kedveséről

Andre Agassi és felesége, Steffi Graf két gyereke, a 22 éves Jaden és a 20 éves Jazz általában nem veri nagydobra a magánéletét. Jaden most kivételt tett, és barátnőjével, Catherine Holttal közös képeket tett fel az Instagramra. Andre Agassi fia, Jaden úgy tűnik, sosem volt ennél boldogabb.

Andre Agassi fia, Jaden kiváló baseball-játékos

Forrás: Jaden Agassi/Instagram

Andre Agassi fia, Jaden odavan Catherine-ért

A romantikus fotókon - melyeket az alábbi lapozós posztban nézhetsz meg - Jaden két éves kapcsolatát ünnepelt Catherine-nel, a képekhez pedig ezt írta: „Életem legjobb két éve, és mindez neked köszönhető! Annyira szeretlek, hogy alig várom a következőket.” A nagy napról Catherine is tett fel képet. „2 év te és én!! Mi vagyunk a legjobb csapat. Napról napra egyre jobban szeretlek!” - írta.

Jaden Agassit nem izgatja a közösségi média

A 22 éves Jaden ritkán posztol az Instagramon, idén mindössze háromszor tett közzé képet. Ebből kettő a kedvesével kapcsolatos, egyszer pedig a baseballban való sikerét mutatta meg, de az egész fiókjában is csak néhány kép található.

Baseball-névvé alakítaná az Agassi nevet

Jaden - aki egyébként tiszta anyja - amerikai lapoknak árulta el, hogy sokáig semmit sem tudott szülei sportkarrierjéről: „Egyre többen jöttek oda hozzám, és kérdezgettek. Fokozatosan jöttem rá erre” - mondta. De hogy szülei mennyire híresek valójában, azzal csak akkor szembesült, amikor maga is a nyilvánosság elé állt. és elkezdett játszani Ohio állam egyik egyetemi baseballcsapatában, a Mahoning Valley Scrappersben. Ott hamar felfigyeltek rá a vezetékneve miatt. Jadent azonban ez nem zavarta, új kihívást lát a helyzetben: „Az Agassi most elsősorban teniszezői vezetéknév, de a célom az, hogy baseballnévvé alakítsam át” - mondta és hozzátette, szerelme és szülei is támogatják sportkarrierjét.