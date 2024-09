Magány az egyetemen: hogyan lehet megbirkózni vele?

7 tipp a honvágy leküzdésére

1. Legyél felkészülve

Érdemes előre elmenni egy nyílt napra a választott egyetemen, így amikor kezdődik a szemeszter, már nem lesz teljesen idege a hely és még az is lehet, hogy már itt összeismerkedünk néhány jövendőbeli csoporttársunkkal. Az is segít, ha mire elkezdődik a suli, már egyedül is meg tudsz birkózni az olyan háztartási feladatokkal, mint a főzés, a mosás és a pénzkezelés.