Vilmos és Harry is örökölték Diana lelki instabilitását: szélsőséges hangulatingadozásaik vannak

Talán soha nem ér véget a viszály

Sokan nem értik, hogy a testvérek miért nem tudják elásni a csatabárdot és túllépni a sérelmeken, de a királyi szakértő szerint ez nem ennyire egyszerű. Vilmos úgy érzi, soha többet nem tud megbízni az Oprah-interjú és a könyve, a Tartalék után a testvérében - ahogyan azt érezte, hogy édesanyja is elárulta, amikor az bevallotta viszonyát - Harry pedig túlságosan forrófejű, kapkod ráadásul a házasságuk után túlságosan Meghan Markle hatása alá került. Ez utóbbiból következtek azok a végzetes hibái, amely miatt most nem térhet vissza, ha akar se a brit királyi család kötelékébe. Azt azonban lehet tudni, hogy az anyai ági rokonaival tartja a kapcsolatot.

Vilmosnál gyorsan felmegy a pumpa

A bennfentes arról is beszélt, hogy Vilmos kételen elszámolni háromig, mielőtt valamit mondana, hamar ki lehet hoznia béketűréséből, még a hangját is felemeli olyankor. „Amióta ismeri Katalint, sokat higgadt, a hercegné fegyelmezettsége Vilmosra is jó hatással van, ők ketten mindig szépen szólnak egymáshoz” - nyilatkozta. Ingrid Seward királyi író és a Majesty Magazin főszerkesztője mindezt megerősítette és hozzátette, Vilmos nagyon jól bánik a gyerekekkel, és mindig is kiváló és önfeláldozó apa volt.