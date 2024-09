Sosem mutatott még ilyen intim pillanatokat Katalin hercegné, szokatlan ez a brit királyi családban

Horváth Angéla

Egyetlen királyi családtag sem mutatott még olyan felvételeket, mint most Vilmos hercegék. Katalin hercegné friss videójában - melyben a gyógyulásáról számol be - György, Sarolta és Lajos herceg mellett a Middleton szülők is szerepelnek.

Eddig egyáltalán nem volt jellemző a brit királyi család tagjaira, hogy bepillantást engednek a magánéletünkbe. Katalin hercegné és Vilmos ebben is úttörők. A hercegné őszintén beszélt a rákkal való küzdelméről, arról, hogy hol tart most a gyógyulásban, és azt is megmutatta, hogyan telt a nyaralásuk Norfolkban. Piknikeztek, játszottak, pont úgy, ahogy a hétköznapi családok. Katalin hercegné és családja „El sem tudom mondani, mekkora megkönnyebbülés, hogy végre befejeztem a kemoterápiás kezelésemet. Az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz volt a családunk számára. Az élet, ahogyan azt tudjuk, egy pillanat alatt megváltozhat, és meg kellett találnunk a módját, hogy eligazodjunk a viharos vizeken és az ismeretlen úton” - narrálta a felvételeket Katalin. A megható felvételeken a hercegné szülei is megjelennek. Egy pillanatra azt is láthatjuk, ahogy Middletonék és a hercegi család egy nagy asztal körül társasoznak és nagyokat nevetnek. Katalin hercegné édesanyja, Carol Middleton, György herceg és Lajos herceg Vilmos herceg, Lajos herceg és Michael Middleton „A rák által kijelölt út mindenki számára összetett, ijesztő és kiszámíthatatlan, különösen a hozzánk legközelebb állók számára. Az alázattal együtt a saját sebezhetőségeddel is szembesít, méghozzá olyan módon, amire korábban sosem gondoltál, és ezzel együtt új perspektívát ad mindenre. Ez az időszak arra emlékeztetett engem és Vilmost, hogy elgondolkodjunk és hálásak legyünk az élet egyszerű, mégis fontos dolgaiért, amelyeket oly sokan közülünk gyakran természetesnek vesznek. Egyszerűen szeretni és szeretve lenni. Most arra koncentrálok, hogy mindent megtegyek azért, hogy rákmentes maradjak" - mondta Katalin. A hercegné arról is beszélt, hogy bár befejezte a kemoterápiát, a gyógyuláshoz és a teljes felépüléshez vezető út még hosszú. Továbbra is úgy fogad el minden napot, ahogyan jön. Alig várja, hogy újra munkába álljon, és újra nyilvános szerepléseket vállaljon. „Mindazok ellenére, ami eddig történt, a gyógyulás új szakaszába a remény és az élet iránti megújult megbecsülés érzésével lépek" - mondta. Katalin hercegné a sorstársairól sem feledkezett meg „Mindazoknak, akik még a rákkal küzdenek - veletek vagyok, mellettetek állok" - mondta, és hozzátette, van fény az alagút végén, higgyenek ebben.

Megköszönte a sok támogatást és szeretet is, amit a családjuk kapott ebben a nehéz időszakban. „Vilmos és én nagyon hálásak vagyunk a támogatásért, amit kaptunk, nagy erőt merítünk mindazokból, akik ebben az időszakban segítenek nekünk. Mindenki kedvessége, empátiája és együttérzése valóban megható volt.”