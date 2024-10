Kate Cassidy otthagyta Liam Payne-t: rejtélyes posztban tette közzé, miért utazik el

A tragédia előtt nem sokkal Liam Payne és Kate Cassidy arról posztoltak, hogy remekül érzik magukat Argentínában. A lány végül mégis visszautazott Foridába.

Liam Payne és Kate Cassidy 2022-ben jöttek össze

Forrás: Northfoto

Kate Cassidy és Liam Payne nem volt együtt a tragédia napján

Kate Cassidy és Liam Payne azért mentek Buenos Airesbe, hogy részt vegyenek popsztár egykori zenésztársa, Niall Horan koncertjén. A nő azonban néhány nappal korábban indult haza az Egyesült Államokba. Kate Cassidy a Floridába való visszautazását a TikTok-on dokumentálta, a következőket mondta a rajongóknak: „Annyira készen álltam az indulásra, őszintén, imádom Dél-Amerikát, de utálok túl sokáig egy helyen maradni. Úgy volt, hogy ott leszünk vagy öt napot. Két hét lett belőle, és úgy éreztem, hogy haza kell mennem.”

Október 16-án Liam Payne Buenos Airesben, a CasaSur Palermo Hotel harmadik emeleti erkélyéről zuhant le, halála megrázta a világot. A boncolás után megállapították, hogy a halálát a zuhanás okozta súlyos sérülések okozták, azonban reflexszerű védekező pozíció nem volt megfigyelhető. Az ügyészek szerint, figyelembe véve a testhelyzetét és a sérüléseit, elképzelhető, hogy Payne részben vagy teljesen eszméletlen volt, amikor kiesett.

Kate Cassidy összetört

Barátnője, Kate Cassidy, aki 2022 óta randizott Payne-nel is szívszorító bejegyzést tett közzé az Instagramon, ahol kifejezte, hogy mennyire szerette Liamet, mindig is szeretni fogja, és soha nem fogja elfelejteni őt. Kate a közösségi oldalán elmondta, nem hiszi el, hogy ez megtörténhetett. A sztár utolsó Snapchat-posztján boldogan pózolt bikinis barátnőjével, Kate Cassidyvel, valamint a TikTokon közzétettek egy videót is, amint késői reggelijüket élvezik. Liam Payne arról beszél a felvételen, mennyire élvezik a nyaralásukat, minden nap délután 1 órakor kelnek. Még a halloween is szóba került, Liam egy Forrest Gump jelmezt készült felvenni.