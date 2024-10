Hatalmas csapást szenvedett néhány nappal tragikus halála előtt Liam Payne

Úgy tudni, hogy nem csak magánéleti, de szakmai válságban is volt Liam Payne, mielőtt kiesett a Buenos Aires-i hotel ablakán. Egyrészt ideges volt amiatt, hogy volt menyasszonya, Maya Henry megbízta jogi csapatát, hogy küldjön egy levelet a popsztárnak, amelyben azzal vádolta meg, hogy többször is kapcsolatba lépett vele és szeretteivel az akarata ellenére. Időközben az is kiderült, hogy a brit énekest a kiadója, az Universal Music néhány nappal halála előtt kirúgta.

Liam Payne nagy tehetség volt, de szenvedélybetegsége a munkára is rányomta a bélyegét

Liam Payne és kiadója útjai elváltak

Liam Payne, aki a One Direction - akkoriban a Sony adta ki a lemezeiket - egyik legismertebb tagjaként vált világhírűvé, 2016-ban indította el szólókarrierjét a Capitol Records kiadónál, amely a Universal Music Group része. Akkoriban nagy reményeket fűztek hozzá, és jövedelmező szerződést írt alá, de a kiadó és Payne útjai azonban nemrégiben elváltak. „Liam hatalmas előleget vett fel a kiadótól, de nem hozta vissza az árát” - nyilatkozta egy bennfentes. Források szerint Payne karrierje stagnálni kezdett, második albuma pedig sosem jelent meg. Hogy ebben mennyire játszott szerepet szerfüggősége, nem tudni. A Universal Music Group hivatalos Instagram-posztban fejezte ki részvétét Payne tragikus halála miatt.