Szemklinika a levegőben: Cindy Crawford és Daniel Craig is állt már a műtőjében

Varázslatos történet: Az Orbis nem más, mint egy teljesen felszerelt, speciálisan átalakított utasszállító repülőgép, amely a világ legeldugottabb helyeire juttatja el a szemorvosi ellátást. A fedélzeten szakorvosok, ápolók és technikusok dolgoznak, akiknek célja, hogy a repülő szemkórház emberek millióinak adja vissza a látásukat, és oktatással segítsék a helyi orvosokat, hogy fenntartható megoldást nyújtsanak a szemészeti problémákra. A projekt mellé ráadásul olyan sztárok álltak támogatóként, mint Cindy Crawfrod és Daniel Craig.

Szemkórház a repülőn: Daniel Craig a fedélzeten Forrás: Orbis

Szemkórház a repülőn: első osztály helyett szuper műtő

Az Orbis alapítványa 1982-ben indult, amikor Dr. David Paton amerikai szemorvos úgy döntött, hogy valóra váltja ambiciózus álmát: egy repülő szemkórházat hoz létre, amely a világ legszegényebb és legelmaradottabb területeire is képes eljutni. Dr. Paton célja az volt, hogy ne csak a betegeket kezeljék, hanem a helyi egészségügyi szakembereket is képezzék, hogy ők is el tudják végezni a szükséges műtéteket és kezeléseket a projekt távozása után.

Szemkórház a repülőn: az utastér helyére műtő került Forrás: Orbis

Az első Orbis-repülőgép egy átalakított DC-8-as volt, amelyet később egy DC-10 váltott fel, ma pedig egy MD-10 típusú repülőgép szolgálja az Orbis programot. Az évek során a technológia fejlődésével a repülőgép felszereltsége is egyre korszerűbbé vált, a legmodernebb orvosi eszközöket használják, hogy a betegek a lehető legjobb ellátást kapják.

Világszerte több mint 2,2 milliárd ember szenved valamilyen látásproblémától, és közülük legalább 1 milliárd ember olyan betegségben, amely megelőzhető vagy gyógyítható lenne.

Az Orbis repülőgépe nem egy átlagos kórház. A gépet több szekcióra osztották fel, hogy megfeleljen a különböző egészségügyi és oktatási céloknak. Van benne vizsgáló és kezelőszoba, ahol a betegeket diagnosztizálják, egy teljesen felszerelt műtő, ahol a legkomplexebb szemműtéteket is el tudják végezni, valamint egy oktatási központ, ahol helyi orvosok és ápolók követhetik élőben a műtéteket, és konzultálhatnak az Orbis szakértőivel. A műtéteket élőben közvetítik a gép oktatási részlegébe, sőt, gyakran az interneten keresztül is lehet követni a beavatkozásokat, így egyfajta távoktatást is meg tudnak valósítani. Az Orbis programjához sztárok is csatlakoztak, Cindy Crawford még egy műtéten is részt vett, hogy lássa, hogyan dolgoznak az orvosok.