Halle Berry meglepő kijelentése Pierce Brosnanről: „Visszaadta a férfiakba vetett hitemet"

Halle Berry a Halj meg máskor! című James Bond-filmben dolgozott együtt Pierce Brosnannel. A színésszel való közös munka pedig mély nyomot hagyott benne. A férfi kisugárzása, karizmája teljesen lenyűgözte a színésznőt.

Halle Berry imádta a közös munkát Pierce Brosnannel

Forrás: Press Conference For New Bond Film In Spain

Halle Berry meglepő kijelentése

22 év telt el azóta, hogy Halle Berry együtt dolgozott ír-amerikai származású kollégájával, Pierce Brosnannel, aki a főszereplőt alakította Lee Tamahori akcióthrillerjében. A közös munka nagyon nagy hatást gyakorolt a színésznőre, aki a mai napig nagyon jó emlékekkel gondol vissza a színészre.

Mindig ő lesz az én Bondom, mindig. Pierce Brosnan-rajongó vagyok. Visszaadta a férfiakba vetett hitemet abban a filmben. Pierce Brosnannál nagyobb úriember nem is létezhet

- mondta Halle Berry, aki hozzátette, hogy nagyon hálás volt, hogy részese lehetett ennek a nagy múltú filmszériának.

Most, hogy már szerepeltem benne, úgy érzem, a filmtörténelem része vagyok. Azok a filmek ikonikusak! Örökre a történelmünk részei maradnak, és nagyon megtisztelő, hogy részese lehettem egynek, különösen Pierce-szel

- magyarázta a színésznő.

Halle Berry nem kevés sérülést szerzett a pályája során

Halle Berry a legújabb filmje, The Union kapcsán adott interjút Mark Wahlberg társaságában, amely során többek között arról is szó esett, hogy milyen sérüléseket szereztek színészként az elmúlt évtizedekben. A 57 éves színésznő elárulta, hogy a karrierje során különböző harcművészeti ágakat sajátított el, ide tartozik a brazil jiu-jitsu, a muay thai, a kickbox, a taekwondo, valamint a 2004-es Macskanő című film kedvéért capoeirát is tanult.

Mark Wahlberg nevetve mesélt arról, hogy neki balettozni és tangózni is meg kellett tanulnia egy szerep kedvéért, amit "a legrosszabbnak" nevezett. Erre reagálva Berry megjegyezte, hogy őt "háromszor ütötték ki" a forgatások során. Az Oscar-díjas Berry részletesen mesélt a sérüléseiről is, amelyeket a forgatások során szerzett: eltört már a karja, öt bordája, (kettő a 2021-es Bruised című rendezői debütálása közben, három pedig a 2019-es John Wick: 3. felvonás forgatásán) a farokcsontja, két lábujja és az egyik középső ujja. Wahlberg hozzátette, hogy neki meniszkusz szakadása és vállsérülése volt, és tréfásan megjegyezte, hogy "az egója is többször megsérült."