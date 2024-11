Cheryl Cole és Liam Payne titka: az énekesnő elárulta

November 20-án eltemették Liam Payne-t. A zenész búcsúztatója zárt körű volt, a szűk családon túl ott voltak a One Direction egykori tagjai, Liam Payne barátai, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik és Niall Horan is, valamint egykori felfedezője és mentora, Simon Cowell is. Liam Payne temetése után az Cheryl Cole esküt tett, hogy a jövőben mindent megtesz majd annak érdekében, hogy Bear soha ne felejtse el az apját, és mindent megtesz azért is, hogy megvédje közös kisfiukat és Payne családját.

Cheryl Cole és Liam Payne egyetértésben nevelték Beart

Forrás: AFP

Liam Payne halála előtt beszélt exéről Cheryl Cole

Cheryl Cole és a One Direction énekese ugyan szakított 2016-ban, de közös fiuk, Bear miatt továbbra is jó kapcsolatot ápoltak. „Liam nagyszerű apa. Sokkal engedékenyebb nálam, én vagyok a szigorú szülő” - nyilatkozta az énekesnő. Cheryl arról is beszélt, hogy bár mindenki azt gondolja, ő szakított a zenésszel, de ez nem biztos, hogy így van, ez titok. „Ki mondta, hogy én voltam az?” – válaszolta Cheryl arra a kérdésre, hogy ki vetett véget a kapcsolatnak. A részleteket akkor sem árulta el, csak annyit, hogy elhatározták, közösen nevelik Beart.

Mindkettőjüknek Bear volt az első

„Amikor gyermeked születik, nem csak magadra gondolsz. A te felelősséged, hogy a dolgok rendeződjenek és boldog legyél, így mindenből a legjobbat hozod ki. Mi pedig megtettük” - nyilatkozta Cole és hozzátette az anyaság teljesen átalakította az életét. „Minden megváltozott számomra attól a pillanattól kezdve, hogy Bear megszületett. A régi agyam kibújt a fejemből, és minden aggodalmam, szorongásom és az üresség érzése eltűnt, és egy új agy váltotta fel”- mondta.